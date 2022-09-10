Первенство России по BMX состоялось в Челябинске

В столице Южного Урала в День города проходит фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME

Сегодня, 10 сентября, в Челябинске в самом большом скейт-парке у Ледовой арены «Трактор» проходит фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME, в рамках которого состоялось первенство России по BMX. Гостей также развлекали профессиональные райдеры на самокатах и мотофристайлеры, передает журналист ИА «Первое областное».







Первенство России по BMX получилось зрелищным. Спортсмены из разных российских городов прыгали по рампам, крутили сальто и выполняли другие захватывающие трюки.





«Здесь собрались спортсмены высшего звена, и у каждого было большое желание победить. В целом уровень соревнований отличный, шоу получилось шикарным, спортивная часть прошла без задоринки. Можно сказать, что все круто. Челябинск, круто!»— прокомментировал организатор фестиваля RCC EXTREME Олег Теряев.



Затем состоялось награждение лучших. Победители, помимо медалей, получили денежные сертификаты.

После окончания первенства России и награждения перед зрителями выступили райдеры на самокатах, а затем началось мотошоу Алексея Колесникова и его команды FMX13.