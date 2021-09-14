В Челябинске завершился фестиваль современного искусства PULSE II, под общей темой «Я (НЕ) РЕБЕНОК» он объединил 14 событий разных жанров. Среди них выставка, видеоперфоманс, лекции, музыкальный проект и постановки современного театра. Одним из эскизов в рамках фестиваля стал театральный перформанс-импровизация LARP.
Прийти обычным зрителем на событие было нельзя (но нам разрешили). Приглашались только пары: родитель — ребенок. Четверо взрослых и четверо детей на час стали актерами.
Завязка
Для начала детей и родителей разделили, попросили отключить телефоны и выдали на время спектакля другие — простенькие кнопочные. Провели в разные помещения: мам — на Малую сцену, детей — на главную сцену Молодежного театра. В «детской» разместили большой экран, чтобы наблюдать за тем, что происходит в комнате родителей. У взрослых на Малой сцене тем временем разворачивают зал суда. Мамы детей не видят.
Из черного ящика каждый ребенок вытягивает роль и берет лист со сценарием. Но роль будут играть не дети, а их мамы. Коммуникация между ребенком и родителем осуществляется через телефон: ребенок диктует действия и читает реплики, а родитель послушно следует указаниям. Взрослые в этом спектакле не знали ничего: ни сюжета, ни своей роли, не понимали, что вообще нужно делать.
Ребенок 10-13 лет становится голосом в голове своей мамы. В этом, как мы поняли, был важный режиссерский замысел. Дети через телефон управляют своими родителями, как персонажами в компьютерной игре. Родитель становится аватаром своего ребенка и обязан беспрекословно выполнять любые указания.
В техническом плане все было организованно на высоком уровне и, главное, это работало. В первые минуты и правда интригует.
В зале суда
Взрослые мамы разыгрывали под руководством собственных детей судебное заседание.
Голос ведущего зачитывает ситуацию: «Истец хочет выселить ответчика из квартиры своей покойной матери, так как она якобы не имеет на нее прав». Эпизод начинается.
Дети начали с простых указаний вроде «Мам, пройди вперед и сядь за стол». Начитывали текст в телефон родителю, говорили, куда идти, что делать и что говорить. Шло все довольно робко и размеренно.
В зале суда развернулась история о том, как некая женщина завещала квартиру своей подруге, но дочь не согласна с таким решением покойной матери и требует выселить новую владелицу из квартиры. Роли судьи, истицы, свидетеля и ответчика среди мам были распределены рандомно.
Все это могло бы стать социальным детективом с интересным исходом, но из-за нежелания детей разбираться в канве сюжета никто не стал развивать тему. Мальчик, получивший роль судьи, который по сценарию должен был вынести независимое самостоятельное решение, не прописанное в сценарии, многозначительно сообщил: «Я никому не верю, дело закрыто». И после этого до начала следующего заседания просто играл в телефон.
Ребятам разрешалось отступать от прописанного сюжета, но никто не стал этого делать. Для импровизации, вероятно, нужно было разогреться и прочувствовать ситуацию.
Цирк в суде
Второй эпизод — новое заседание. Дети снова тянут роли, получают текст, заседание начинается.
Суд рассматривает историю о том, как жители многоквартирного дома жалуются на своего соседа, который якобы подбирает с улицы бродячих животных и держит их дома. Шум, лай, неприятный запах — жильцы возмущены. Был свидетель, который настаивал, что хозяин подбирает искалеченных животных и своими силами помогает встать им на ноги, все животные живут в комфорте, и на этаже нет абсолютно никакого неприятного запаха.
Заседание прошло по одному кругу, после чего сцена превратилась бессмысленный и бессвязный карнавал. Развязка в эпизоде не прописана. Судья, точнее ребенок, который диктует действия судье, должен сам решить, какой вердикт вынести. Но из-за неоднозначных ситуаций, сделать выбор за один круг монологов, которые уже прописаны — невозможно, необходимо развивать историю самим. Как развивать? Дети не поняли.
Зато, осознавшие власть, они стали заставлять родителей приседать, отжиматься, взбираться на столы, сидеть под трибуной, перебивать друг друга репликам не к месту. И мамы в заданной модели не могли не следовать этим указаниям.
Если целью было превратить зачаток истории в бессвязный бред, может, и веселый, но не совсем уместный, то все получилось на двенадцать из десяти.
Истоки
LARP — это Live Action Role-Playing, ролевая игра живого действия. Это вид ролевой игры, где участники существуют в некоем сюжете, отыгрывают своих героев, следуют их мотивации и личным желаниям. Это очень похоже на театральное действие, но без заготовленного сценария. Live action role-playing пришел из настольно-ролевых игр, которые потом дали начало компьютерным играм.
Появились такие игры в 1970-х годах и объединили исторических реконструкторов, фанатов косплея, игроков в Dungeons And Dragons и просто любителей литературного фэнтези. Активность эта достаточно нишевая и «гиковская».
Режиссер театрального эскиза LARP Анна Куликова говорила, как важно, с ее точки зрения, погружать детей в настоящие взрослые ситуации, чтобы попытаться их прожить и найти выход. Для детей 10-13 лет лет сюжеты из жизни родителей, вероятно, показались слишком сложными. И это не проблема конкретного эскиза, это проблема жанра, она была всегда.
Формат предполагал полную импровизацию, да и, честно говоря, иначе такого рода перформанс существовать не может. Заставлять внезапно бегать, прыгать, залезать на стол, кукарекать и выполнять любые действия, которые не вписываются в общий нарратив, — разрешается. На этом все и строится.
Но погрузиться с наскока и мыслить в заданных рамках непросто даже взрослым. Все происходящее в театре чем-то отдаленно напоминало компьютерную игру. Но подобный тип ролевого взаимодействия в реальности — штука странная, непонятная, и получить от нее удовольствие легче, если ты уже так или иначе в этом разбираешься.
«А судьи кто?»
LARP — по концепции крайне интересный перформанс, который в идеале достоин стать трогательным и резонансным событием. Эскиз мог помочь детям и родителям оказаться одной волне, отрефлексировать проблемы друг друга. Но, как говорил персонаж интернет-мема, «Не получилось, не фортануло».
Возможно, аудитория не готова чувственно воспринимать происходящее и включаться полностью. Возможно, нужна тренировка. Или сам смысл заключался в том, чтобы исследовать, что происходит с детьми, если их внезапно наделить неограниченной властью над взрослыми?
В любом случае, нет сомнений, что и для детей, и для их родителей этот вечер в Молодежном театре стал совершенно новым чувственным опытом.
Фестиваль современного искусства PULSE II «Я (НЕ)РЕБЕНОК» в этом году не оставил ни намека на понятное и уютное театральное представление. Нет, чтобы зайти в зал, сесть в мягкое кресло и получать эстетическое, интеллектуальное или еще какое-нибудь удовольствие, а в антракте непременно выпить в буфете кофе, закусив пирожным, — нет. Организаторы как будто начисто забыли, что на спектакле бывают зрители, и всех, сюда входящих, подвергли экспериментам и испытаниям. Заставили пережить забытое, столкнули с собственным страхом и вопросами без ответа. Случилась абсолютная и безусловная иммерсивность — Челябинск попробовал на зубок современное искусство. Получилось непредсказуемо и круто.
Помимо эскиза LARP главными событиями фестиваля стали документальная выставка «Мам, Привет» и иммерсивный психологический спектакль «Кто ты?». В рамках мероприятия было все, кроме обычного,главный режиссер молодежного театра Иван Миневцев рассказал, что современное искусство — это протест, и оно не может быть загнано в какие-либо рамки.
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