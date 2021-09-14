Городу нужны молодые люди, которые делают все, что хотят

Главный режиссер Челябинского Молодежного театра Иван Миневцев, завершая фестиваль PULSE II, сформулировал, почему городу жизненно необходимо современное искусство. Именно сейчас

В воскресенье, 12 сентября, художественный руководитель фестиваля PULSE II, главный режиссер Челябинского Молодежного театра Иван Миневцев сидел в драном кресле из 1950-х годов на втором этаже никому не известного арт-кластера GoGreen Center в центре города и открывал Рublic Talk на тему «Как современное искусство может изменить Челябинск».

Был заключительный день фестиваля современного искусства PULSE II «Я (НЕ) РЕБЕНОК», который Миневцев и придумал два года назад, когда переехал из Москвы в Челябинск и осознал, как катастрофически скучно и предсказуемо живет город.

Выступление, точнее, манифест Ивана Миневцева на Public Talk легло в основу этой колонки.

Фото: Павел Швед (На этом фото совсем не то кресло, о котором речь в тексте)

Я специально нашел это старое кресло. И мы не случайно ведем разговор в таком неожиданном месте. Мне показалось, что тема о современном искусстве в большом городе более чем уместна именно здесь — в GoGreen Centre, в таком неподходящем... для чего бы то ни было месте, новом арт-кластере, который придумал эколог Дмитрий Закарлюкин.

Мы видим, в каком состоянии здесь все пребывает. И, на мой взгляд, это отлично иллюстрирует, в каком состоянии находится современное искусство в городе Челябинске.

Мы сидим здесь. Нам холодно, некомфортно, неуютно. Бетонные стены, бетонный пол, незавершенная стройка. Но что-то нас сюда привело.

Так же, как привело сюда множество молодых людей этим летом: видите, все расписано граффити, здесь проходили разные фестивали, выставки, сборища. И люди, которые здесь работают несмотря ни на что, на мой взгляд, демонстрируют уникальную для нашего города историю.



Выставка молодых челябинских художников «Безотцовщина» в GoGreen Center (фестиваль PULSE II)



Я был на первой выставке в GoGreen Centre «День видимости НАС» и понял, какое в Челябинске огромное творческое поле, которым никто не занимается. Оно за пределами зоны видимости.

Мы находимся в стадии перехода из одного культурного режима в другой. Мы сейчас в той самой точке, когда встает на ноги и становится взрослым поколение XXI века. Поколение, рожденное в начале 2000-х — в новом мире, в мире открытого пространства и новой свободы.

Мы должны хорошо понимать: появился поток новой свежей энергии. Молодым творческим натурам нужна институциональная помощь в реализации. В Челябинске есть GoGreen Centre, бункер «Клоповник», Mini Театр — да вот, собственно, и все. У нас нет направляющей для этой стихийной и, на мой взгляд, совершенно потрясающей энергии, которая может дать очень хорошие плоды.

Современное искусство — в корне свободно. Оно не укладывается ни в какие жанровые и институциональные рамки. Молодые люди должны иметь возможность что-то делать самостоятельно, не в рамках домов культуры или творческих студий.

В основе современного искусства — конечно, протест, и это абсолютно нормально. Единственное верная позиция молодого человека. Если он протестует против чего-либо, значит, он здоров. Под протестом я понимаю проявление своей позиции в искусстве.

Открытие фестиваля PULSE II в Челябинске. Видеоперформанс художника Антона Сластникова



Мы все хотим, чтобы молодые художники, перформеры, музыканты, которые выросли в этом городе, получают образование, здесь бы и развивались, и жили, и приносили региону пользу.

Зачем нам это все? Зачем нам, чтобы молодые люди делали все, что хотят, самовыражались, чтобы находили себя в этом городе и понимали, что их кто-то здесь поддерживает и кто-то здесь ждет?

Первый и самый главный ответ на вопрос «Зачем?» — потому что им здесь жить. Потому что им создавать искусство и создавать поводы говорить о себе через какое-то время после того, когда нас тут уже не будет. Мы пока никуда уходить не собираемся, а они все растут и растут.

Выставка молодых челябинских художников «Безотцовщина» в GoGreen Center (фестиваль PULSE II)



Во-вторых, это история про человеческий капитал. Когда мы гуляем по улицам Екатеринбурга, понимаем, что там иным образом устроено городское пространство и всплеск энергии для молодых людей там — комфортен.

Как я понимаю, культурная политика региона в Екатеринбурге сформулирована примерно так: человек, рожденный в этом месте, здесь может и реализовать себя. Нарисовать хорошее граффити прямо в центре города — ну почему нет? Это одно из ведущих направлений современного искусства, неотъемлемая его часть.

У них есть свой Бэнкси, а у нас один кораблик безумный, и тот никто не понимает.

Спектакль-выставка "Мам, привет" (Независимый театральный проект Вики Приваловой на фестивале PULSE II)



Когда к нам в Молодежный театр на режиссерскую лабораторию приезжали ученицы Павла Руднева, они спросили: «Где у вас место, где посмотреть хорошее граффити?» Мы не нашли, что предложить. «А, — говорят, — тогда поедем в Екатеринбург». Собрались и уехали. Жалко? Жутко жалко.

Нам нужнее быть свободнее, чем нам это позволяют делать. Современное искусство, не сумев выплеснуться здесь, найдет место в другом городе, в другой стране. Либо энергия найдет неконструктивный и несозидательный путь.

В Перми ситуация была подобна нашей. Но там институция современного искусства очень быстро дала свои плоды. Очень быстро — в течение 12 лет. Если вы придете в Музей современного искусства в Перми — поймете разницу.

Челябинск имеет право, имеет ресурсы и должен заявить о себе как о новом культурном центре. Это вопрос имиджа области, ее культурного микроклимата.

И дальше возникает самое любопытное — каким образом привлекать эту молодую и такую интересную, творческую энергию? Руководить современным искусством наивно и смешно — но ему можно открыть двери, дать пространство. Она может родиться и куда-то проникнуть только в подобных этому арт-кластеру местах. В свободных местах. Там, где молодым и талантливым позволяют делать то, что они хотят.

Это могла бы быть Галерея современного искусства или Центр современного искусства, дело не в названии.

Фестиваль PULSE прошел при аншлагах. Для меня это было неожиданно. Я, если честно, боялся полупустых залов, но мои ожидания не оправдались: были выкуплены все билеты и запись закрывалась наперед. Спрос на свободу, на эксперимент, на новые формы и жанры, на современное искусство значительно превышает предложение.

Открытие фестиваля современного искусства PULSE II у Молодежного театра в Челябинске



Я бы хотел, чтобы те люди, которые занимаются молодежью, современным искусством или пытаются так или иначе находить дорогу для свежей воды, услышали эту мысль. Чтобы мы зафиксировали эту повестку. Вот сейчас 2021 год, 12 сентября. Мы все находимся в режиме готовности: вот-вот что-то появится новое. Оно уже появляется. Нам надо это не упустить.

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О событиях фестиваля современного искусства PULSE II мы уже рассказывали: о спектакле-выставке «Мам, привет» и спектакле-игре «Кто ты?» — и расскажем еще.

