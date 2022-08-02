Рок‑музыкантов и рэперов в Челябинске приглашают на конкурс «Арт‑старт»

В жюри — экс‑руководитель ансамбля «Ариэль» Валерий Ярушин

В Челябинске пройдет конкурс молодых исполнителей «Арт-старт». Отборочный тур пройдет во дворце культуры «Металлург» с 15 по 18 сентября.



Впервые «Арт-старт» прошел в Челябинске в 1992 году на сцене Театра оперы и балета. Конкурс организовали челябинские музыканты: тогдашний руководитель ансамбля «Ариэль» Валерий Ярушин, продюсер Александр Святов и барабанщик Виктор Риккер. Конкурс проводили до 2007 года, а после был перерыв длиной в 15 лет.

«Фестиваль был нужен, чтобы найти новых артистов и помочь им двигаться дальше. Яркий пример — Ольга Сергеева, победительница одного из „Арт-стартов“. После фестиваля ее начали приглашать на другие конкурсы, она уехала в Москву, где поступила в академию имени Гнесиных. Ольга стала успешной исполнительницей и пела вместе с Аллой Пугачевой», — рассказывает один из организаторов фестиваля Александр Святов.

Возродить «Арт-старт» удалось благодаря победе в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. В жюри «Арт-старта» вошли его основатели, а еще художественный руководитель Челябинской филармонии Владимир Ошеров, Юрий Богатенков («Резиновый дедушка») и композитор Олег Ярушин.

В конкурсе три номинации: рок, авторская песня, а еще поп-музыка и рэп, которые объединили в одно направление. Участвовать могут как солисты, так и ансамбли. Возраст музыкантов от 16 до 35 лет. Важное условие: все песни должны быть на русском языке или на языках народов Российской Федерации.

До 31 августа 2022 года идет прием заявок. После жюри выберет по 15 музыкантов в каждой номинации, и они выйдут на сцену ДК ЧМК в отборочном туре.

Денежных призов в конкурсе нет. Сейчас ищут компании, которые могут стать партнерами фестиваля.

«Самая лучшая награда для исполнителя — реализовать талант. На хорошей площадке, с хорошим, качественным звуком», — считает Александр Святов.

Напомним, что также певцов и танцоров приглашают выступить на Дне города Челябинска. Конкурс устроила мэрия.