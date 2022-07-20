В Челябинске музыкантов и танцоров приглашают выступить на Дне города

Для артистов организуют конкурс

Администрация Челябинска объявила конкурс для вокалистов и танцоров ко Дню города. Шесть лучших исполнителей, которые подадут заявку до 1 сентября, выступят на праздничном концерте в Челябинске.



Заявки нужно отправлять в видеоформате, из них жюри конкурса отберет по три лучших вокальных и танцевальных номера. Критерии отбора расплывчатые: выступления должны соответствовать теме праздника, исполнять нужно эмоционально, а сам номер должен соответствовать моральным нормам. Жюри при этом не обязано объяснять свой выбор.

Победители конкурса, кроме выступления на большой сцене, получат дипломы. Награждать артистов будут прямо на концерте.

Песни и танцы могут быть исполнены в любом жанре и технике. Свои выступления нужно отправить на почту zayavka-2014@mail.ru. Форму заявки администрация выложила на сайте управления культуры Челябинска.