Администрация Челябинска объявила конкурс для вокалистов и танцоров ко Дню города. Шесть лучших исполнителей, которые подадут заявку до 1 сентября, выступят на праздничном концерте в Челябинске.
Заявки нужно отправлять в видеоформате, из них жюри конкурса отберет по три лучших вокальных и танцевальных номера. Критерии отбора расплывчатые: выступления должны соответствовать теме праздника, исполнять нужно эмоционально, а сам номер должен соответствовать моральным нормам. Жюри при этом не обязано объяснять свой выбор.
Победители конкурса, кроме выступления на большой сцене, получат дипломы. Награждать артистов будут прямо на концерте.
Песни и танцы могут быть исполнены в любом жанре и технике. Свои выступления нужно отправить на почту zayavka-2014@mail.ru. Форму заявки администрация выложила на сайте управления культуры Челябинска.