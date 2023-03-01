3 марта в Челябинском музее изобразительных искусств открывается выставка «Три эпохи Марка Шагала». Галерист и коллекционер Павел Башмаков (Санкт-Петербург) представит иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя, рисунки к Библии, которые Шагал писал после возвращения из Сирии и Палестины, а также любимые сюжеты мастера, включая родной Витебск и первую жену Беллу.
По четвергам, субботам и воскресеньям до конца марта в музее открыта запись на мастер-классы под общим названием «Вдохновляясь Шагалом». Акварель, уголь, сухая пастель, наброски женской натуры, гуашь — в этих техниках работал мастер, поэтому именно в них предлагают попрактиковаться сотрудники научно-просветительского отдела (тоже художники), чтобы впечатления от выставки были воплощены материально. Среди тем мастер-классов есть и витражная роспись: Шагал начал расписывать витражи уже в преклонном возрасте, за 70, так что нет ничего невозможного.
Расписание мастер-классов составлено довольно плотно с 3 по 30 марта. Вход свободный, запись заканчивается быстро.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес