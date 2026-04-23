Режиссер Дарья Догадова ставит в Челябинском Молодежном театре «Грозу»

В Молодежном театре Челябинска в мае представят новый спектакль. Это будет «Гроза» по одноименной пьесе Александра Островского. Ставит премьеру режиссер Дарья Догадова, которая в 2024 году работала в Молодежном театре над спектаклем «Тайна корабля призраков».

Как известно, сюжет пьесы разворачивается вокруг семьи Кабановых, где всем заправляет властная Марфа Игнатьевна. Катерина, ее сноха, после замужества оказывается в подневольном положении. Но в один день она встречает Бориса — племянника местного купца — и влюбляется в него. Только эта история заканчивается трагедией.

Как говорят в театре, Дарья Догадова превращает «Грозу» в ностальгическую притчу о возвращении «домой». В ее инсценировке личность сталкивается с обществом, свобода оказывается испытанием, а любовь становится последним и самым смелым полетом.

В роли Катерины выйдет актриса Екатерина Юсупова, Бориса Григорьевича сыграет Джамшит Садыгов, Кабаниху — Юлия Миневцева, Тихона Кабанова — Дмитрий Хозин. Также в спектакле примут участие Алексей Согрин, Марина Депутатова, Денис Филоненко, Артем Прокудин, Виктор Федосеев, Елена Сатаева и Екатерина Филимонова.

Премьера назначена на 22 и 23 мая, затем спектакль повторят 20 июня (12+).