Реконструкция «Белого дома» в Кыштыме будет стоить 1 млрд рублей

Усадьбу Демидовых восстановят за три года

Памятник истории и культуры федерального значения — усадьбу Демидовых «Белый дом» в Кыштыме отремонтируют за три года. Там сделают музей. Объем финансирования превысит 1 млрд рублей. Об этом министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин сообщил ТАСС.

По словам Алексея Бетехтина, в музее усадьбы Демидовых, помимо основной экспозиции, будут работать выставки из других музеев региона.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», проводить полную реновацию усадьбы Демидовых начнут в 2022 году. Архитектурный комплекс был построен еще в XVIII веке Он включает в себя главный дом, два флигеля с башнями, сад, парк и ограду с воротами. Средства на реконструкцию выделят как из регионального, так и из федерального бюджета.

Здание, выполненное из дикого камня и кирпича, уже перестраивали в 1826 году. Наружную поверхность стен покрыли известковой штукатуркой. Тогда за ним и закрепилось имя «Белый дом». Усадьба Демидовых с самого начала ее основания была центром культурной и общественной жизни города. Там были музей, библиотека, Дом пионеров, спортшкола и другие учреждения.