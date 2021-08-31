В Кыштыме реконструируют «Белый дом» и отремонтируют ФОК

Соответствующие указания дал замгубернатора Вадим Евдокимов

Во вторник, 31 августа, состоялся рабочий визит заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова в Кыштым. Чиновник оценил развитие города, особое внимание уделив двум наиболее значимым объектам: физкультурно-оздоровительному комплексу и главной достопримечательности города — усадьбе «Белый дом».

В Кыштымском ФОКе, построенном в 2010 году, проходят занятия юношеских академий футбола и хоккея, а также комплексной спортивной школы. Место пользуется спросом, тренироваться сюда приезжают даже ребята из окрестных населенных пунктов. Однако покрытие футбольного поля и ряд других объектов комплекса за десяток лет потеряли свой изначальный вид и местами выглядят непрезентабельно.

Необходимость провести ремонт отмечают сотрудники ФОКа.

«Нужно футбольное поле поменять. Но главное — сделать манеж, а то зимой приходится заниматься в небольших спортзалах. Нам нужно место с крышей, которая бы защищала от снега, остальное не имеет значения», — поделились футбольные тренеры с Вадимом Евдокимовым.





В академии футбола занимаются 220 ребят. Замгубернатора поддержал идею обеспечить будущих чемпионов надлежащими условиями для тренировок.



«Нужно, чтобы весной следующего года здесь уже шел ремонт. Пока составляйте план, деньги выделим», — дал указание местным властям Вадим Евдокимов.

В разговор о строительстве манежа включился министр спорта Челябинской области Максим Соколов. Чиновник предложил посмотреть на удачные примеры создания подобных сооружений в Казани и других городах страны, поскольку в нашем регионе таких манежей еще не строили.

Завершая осмотр ФОКа, Вадим Евдокимов спросил у главы Кыштыма Людмилы Шеболаевой о выдающихся спортсменах города. Оказалось, что высокие результаты показывают местные фигуристы.

«Лучших ребят-фигуристов нужно отправить в Челябинск на фигурный прокат 11-12 сентября. Закажите им автобус, это важно для них», — подчеркнул замгубернатора.

После физкультурно-оздоровительного комплекса Вадим Евдокимов направился в усадьбу «Белый дом». Этот памятник архитектуры областного значения — объект споров на протяжении уже многих лет. Первые разговоры о реконструкции начались в далеком 2010 году. С тех пор величественное здание с богатой историей все также смотрит на город разбитыми окнами и отталкивает прохожих страшными обрушивающимися балконами.





Стоит отметить, что несколько лет назад здание пытались облагородить, но только усугубили положение, заменив легкие деревянные элементы внутри старинного дома на тяжелые железобетонные.



Сейчас многие жители города даже не верят, что дело сдвигается с мертвой точки. Замгубернатора приехал с хорошей новостью: реконструировать будут. Теперь уже с соблюдением всех правил.

«До конца этого года проект должен получить оценку государственной экспертизы. Планы у нас на Белый Дом большие, он станет местом притяжения. В его стенах мы хотим разместить музейно-выставочный комплекс, фондохранилище, общественные креативные пространства. Хотелось бы, чтобы там также появились сувенирные лавочки, может быть какое-нибудь кафе», — поделился Вадим Евдокимов.

Специалисты из Государственного исторического музея Южного Урала также заинтересовались идеей восстановить здание. Директор музея заявил о готовности помочь с реконструкцией и отметил, что кыштымцам очень повезло с площадкой: каменные стены сохраняют тепло зимой, а летом там не жарко. Высокие потолки дают волю фантазии и позволяют создавать большие экспозиции.





«Белый дом» будет реконструирован в течение следующих трех лет, на это выделено 800 миллионов рублей. Музей станет одним из старейших в области — первые данные о нем датируются 1896 годом. При открытии сюда планируют хотя бы на время привезти местные экспонаты, которые во времена упадка «Белого дома» были распроданы в учреждения соседних областей.



Концепция будущей точки притяжения туристов со всей области пока обсуждается. Вероятнее всего, это будет музей, который сохранит свой первоначальный облик и историю, однако одновременно станет современным, благодаря внедрению технологий, таких как QR-коды, позволяющие мгновенно узнать информацию об экспонате. Такое решение привлечет в «Белый дом» посетителей всех возрастов.