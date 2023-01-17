Пять малоизвестных фактов из истории Челябинской области

В день рождения региона нашли истории, дающие повод для гордости

Лосиный реабилитационный центр в «Зюраткуле»

Автор Чебурашки в войну работал на ЧТЗ

Старый город под отвалами породы

Прауральцы из селения Урефты плавили медь и золото. Четыре тысячи лет назад

Аркаим, первая в стране электростанция на Порогах, атомный проект и первый ядерный реактор, Танкоград, боевая синташтинская колесница, наскальная живопись в Игнатьевской пещере, самое высокогорное в Европе озеро Зюраткуль, Челябинский метеорит — обо всем этом хорошо знают не только патриоты родного края.Мы решили по случаю дня рождения области найти малоизвестные, но занимательные факты, которые тоже делают наш регион особенным и способствуют укреплению локальной идентичности.Дом лося «Сохатка» является единственным в Уральском регионе реабилитационным центром для лосят, оставшихся сиротами. Их мам либо убили браконьеры, либо они погибли по естественным причинам. У лосят, которых усыновили и выкормили в «Сохатке», есть имена, у каждого — ошейник и навигатор. Они выбегают из леса на зов своих «приемных родителей».Сотрудники реаблитационного центра отмечают, что уже несколько лет подряд взрослые лоси приводят с собой из леса маленьких потерявшихся лосят. Значит, звери понимают, что люди здесь им помогут. В этом году у косули по кличке Мурка, которая живет в доме лося «Сохатка» вырос один рог. И это очень странно, потому что рога у косуль носят только самцы. Зоологи предполагают, что у Мурки случился гормональный сбой, ведь она так и не стала мамой в положенное время. А туристы уверены — рог косуле подарила сама природа, чтобы Мурка могла постоять за себя.Недавно в реабилитационном центре решили создать лосиную ферму и угощать гостей деликатесным лосиным молоком.Знаменитый советский художник-мультипликатор Леонид Шварцман в годы войны работал токарем на Челябинском тракторном заводе. Его эвакуировали из блокадного Ленинграда в числе специалистов-механиков. И в свободное время рисовал. Однажды его попросили что-то нарисовать для заводской стенгазеты «Крокодил». Получилось так здорово, что на художника-токаря обратил внимание директор завода, легендарный Исаак Зальцман, которому совсем не были свойственны сантименты. И определил токаря рисовать газету. Эти «Крокодилы» теперь хранятся в музее ЧТЗ. Именно Шварцман нарисовал для проходной завода портрет Сергея Кирова (ЧТЗ носил его имя).В 1945 году Шварцман поступил во ВГИК и уехал из Челябинска. Он автор не только Чебурашки и Крокодила Гены, но и «Котенка по имени Гав», «38 попугаев» и десятков любимых советских мультфильмов.Под этой горой (в Сатке их называют отвалами) погребен поселок Карагай. В Сатке подобные отвалы и глубокие карьеры представляют собой локальный лунный ландшафт: это отходы горнодобывающей промышленности.История поселка Карагай (это старая часть Сатки) закончилась, когда в конце 1970-х годов под ним начали добывать руду для производства магнезита. Карагайский карьер считается первым в стране месторождением магнезита, его разработка началась еще в начале XX века. Людей из домишек переселили в благоустроенное жилье, а на месте поселка стала расти гора отработанной породы. Засыпали и трехэтажную школу № 10 ().Сам Карагайский магнезитовый карьер тоже можно считать достопримечательностью: он невероятно красивый и очень глубокий: 370 метров вниз. Серпантин пробитых «БелАЗами» дорог производит в прямом смысле головокружительное впечатление.

Обитатели южного берега Урефтов (Сосновский район) разведали собственный запас меди и и выплавлять бронзовые украшения и оружие. Твердое доказательство, что бронзовые вещи не доставлялись откуда-то извне – найденная в одном из захоронений капелька выплавленной меди. Это выяснили в конце 1990-х годов археологи Уральского государственного университета.

Уверенные навыки работы с металлами древние ювелиры демонстрировали, когда обтягивали бронзовые подвески толстым слоем золотой фольги. Другие мастера создавали особой формы ножи, бронзовые бусины, крохотные бляшки (непонятного назначения). Даже треснутый керамический сосуд этим металлургам, оказывается, было проще заклепать бронзовой скрепкой. Выплавка бронзы давалась легче, чем лепка из глины!

Чтобы уточнить время захоронения, ученые направили некоторые артефакты в лабораторию Оксфордского университета. И получили официальный документ: возраст находок – четыре тысячи лет. Это 1685 год до нашей эры или ранее. Большинства европейских городов в это время попросту не существовало. Даже Афины появились позднее. А на территории нынешнего Сосновского района уже в это время, в бронзовом веке, существовало как минимум четыре богатых поселения, где люди плавили металл и вообще неплохо жили.

Южный Урал — все-таки родина слонов. Только очень древних

Однажды, в августе 2015 года, одна семья из деревни Ключевка (Сосновский район) решила выкопать в гараже овощную яму. Копали-копали, и на глубине два с половиной метра обнаружили не что попало, а бивень мамонта. Находку весом в сто килограмм доставали два дня, а потом доставили в местный музей. Начались реставрационные работы под руководством спелеоархеолога Владимира Юрина.

Из Екатеринбурга специально посмотреть на древний бивень приехал палеозоолог, представитель Уральского отделения Российской академии наук Павел Косинцев, один из ведущих специалистов Урала и России по мамонтовой фауне. Ученый высказал предположение, что по форме и размерам бивень может принадлежать даже не мамонту, а еще более раннему животному – трогонтериевому слону, жившему на планете миллион лет назад.

После комплексного и тщательного изучение бивня, установили, что ключевский мамонт относится к лесному или трогонтериевому слону. Для территории Урала и Западной Сибири это первая такая находка, на территории России они единичны. Бивень принадлежал взрослому самцу 35 – 55 лет, который жил 100-600 тысяч лет назад. А вы говорите.