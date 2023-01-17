В нацпарке «Зюраткуль» построят ферму лосиного молока

Сейчас лосих доят всего в двух российских заповедниках

В национальном парке «Зюраткуль» работает реабилитационный центр для лосят «Сохатка». В 2023 году его расширят до полноценной лосиной фермы. Об этом Первому областному информагентству рассказали в нацпарке.



Сейчас в России существует две фермы, на которых доят лосих. Одна — в Печеро-Илычском заповеднике в Республике Коми, вторая — в природном заказнике «Сумароковский» в Костромской области.





На Зюраткуле уже есть опыт доения лосих, пробы молока брали еще в 2022 году. Молоко тогда полностью отдавали лосятам, которых выхаживали в реабилитационном центре. Когда в нацпарке можно будет попробовать молоко — неизвестно.

«Лосихи дают очень мало молока. Их с детства нужно воспитывать, как коров, а в этом есть свои нюансы. Но в этом направлении будем потихоньку развиваться»,— пояснила пресс-секретарь нацпарка «Зюраткуль» Татьяна Гунченко.

Сейчас на Зюраткуле нет возможности устроить лосиную ферму, нужно расширять территорию реабилитационного центра, обновлять и ставить новые ограждения.

«Лосихи обитают в большинстве случаев на заповедных территориях, поэтому в их рационе присутствуют лекарственные растения, которые используются в медицине, а вот лекарственных препаратов, в том числе стимуляторов роста и антибиотиков, в их организмах нет», — отметили в нацпарке.

Отметим, сейчас в нацпарке находится единственный на Урале реабилитационный центр для лосей-сирот. На постоянном содержании здесь живут семь лосей, иногда они уходят в леса заповедника, но потом снова возвращаются, приводят с собой потомство. Каждый лось, выросший в «Сохатке», носит ошейник с навигатором, чтобы его можно было отследить в любой момент.