Популярность катков в Челябинске в новогодние праздники — 2025 возросла в шесть раз

Где еще отдыхали горожане

В длинные новогодние выходные 2025 года в Челябинске каток стал самым популярным местом отдыха горожан: расположенные в городских парках катки посетили более 38 тысяч человек. Это в шесть раз больше, чем в прошлом году. Куда еще ходили челябинцы в праздники, рассказали в пресс-службе администрации.

В этом году в городе работают катки в парке имени Терешковой, горсаду имени Пушкина и ЦПКиО имени Гагарина. В последнем каток открыли 30 декабря. Кроме того, бесплатный каток работает в Арт-сквере со стороны улицы Свободы.

Охотно жители столицы Южного Урала посещали кинотеатры и театры. Так, фильмы в кинотеатрах «Знамя» и «Импульс» посмотрели более 8 тысяч человек, а на спектакли и перформансы, которые ставили труппы «Манекена», «Скарабея», НХТ и Челябинского театра современного танца, сходили более 14 тысяч горожан.

«Почти 10,8 тысячи детей посетили муниципальные культурно-досуговые учреждения: клуб „Шершни“, ДК „Новосинеглазово“, ДК „Станкомаш“, ДК „Сосновка“, ДК „Сокол“, ДК „Бригантина“. И эта цифра вдвое больше прошлогодней. Еще 1210 детей побывали не новогодних мероприятиях в библиотеках»,— уточнили в администрации города.

Более 10 тысяч детей сходили в гости к Деду Морозу и Снегурочке в парке имени Тищенко. Вдвое больше — 20 тысяч человек — посетили Дом Деда Мороза ОТВ на площади Революции.

Ну а главный ледовый городок в Челябинске за праздники принял 170 тысяч гостей.