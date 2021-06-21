Отменен субботник «Том Сойер Феста» в Нагорном квартале Челябинска

Волонтеры планировали защитить от разграбления три деревянных дома на Российской

В субботу, 19 июня, некоммерческая организация «Культурный слой» (они же «Том Сойер Фест») объявила акцию по сохранению трех старинных домиков на улице Российской, пока на этом участке на началась застройка. Однако накануне вечером субботник был отменен.Три деревянных дома по улице Российской — № 82, 84 и 86 — участок уцелевшей исторической застройки города столетней давности. Волонтеры «Культурного слоя» призвали добровольцев выйти на субботник, чтобы законсервировать эти дома до начала большой стройки, которая должна развернуться на этом участке.

Так когда-то волонтеры спасали дом 86 по улице Российской. Сейчас ворот у дома уже нет

«Нагорному кварталу, каким мы его знали, пришел конец. Но у него останется крупица истории и мы должны ее сохранить. Дома могут не дожить до зимы, их сейчас по кусочкам ломают и разрушают, просто растаскивают люди. Мы решили, что их необходимо законсервировать: натянуть баннер вместо крыши, чтобы защитить от дождей, заколотить все проемы, затянуть сеткой главный фасад, разместить на нем информацию о ценности этих домиков и поставить колышки в пяти метрах от домов, чтобы преградить путь строительной технике»,

— рассказала Первому областному информационному агентству руководитель «Культурного слоя» Галина Зубаирова.

Акцию по спасению старых домов поддержали челябинцы: 35 добровольцев выразили готовность в субботу принять участие в субботнике, что для июньского выходного дня — отличная цифра, полагают организаторы. Нашелся даже сварщик, который помог бы сваривать металлические конструкции. Но в пятницу вечером по некоторым юридическим причинам «Культурному слою» было предложено отменить благородную акцию.





Под постом об отмене субботника — слова поддержки и сочувствия

«Пока не проведен конкурс на застройку территории, наша компания не является застройщиком. Конкурс может выиграть и кто-то другой. В любом случае, только когда определится победитель, будет создан проект детальной планировки территории, который должен пройти общественные слушания. И только тогда станет понятна и судьба деревянных домов на Российской. Пока, до проведения конкурса, рано о чем-либо говорить»,

— прокомментировал начальник отдела маркетинга ООО «Трест Магнитострой» Кирилл Кочкин.

Кто, что именно и когда начнет строить на этом участке, официально неизвестно. Мы связались с компанией «Трест Магнитострой», руководитель которой Олег Лакницкий публично озвучивал планы по строительству на этом месте жилого квартала с 55-этажным небоскребом в качестве доминанты.Три старинных домика не являются объектами культурного наследия, поэтому вопрос их сохранения — исключительно воля застройщика, который может прислушаться или не прислушаться к мнению общественников.

Вот дома, которые планировалось законсервировать и уберечь от дальнейшего разграбления

«Сейчас, после отмены нашего субботника, нет надежды, что дома вообще доживут до гипотетической реконструкции. Мы будем ждать проект детальной планировки территории, но это вопрос нескольких месяцев. Пока мы можем рассчитывать только на социальный контроль — что сами люди будут замечать, что дома растаскивают по частям, и звонить нам, в полицию, куда угодно... Опубликуем пост об этом. Других способов защитить и сохранить эти дома нет»,

— говорит Галина Зубаирова.