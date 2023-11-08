Отменен концерт Алексея Чумакова в Челябинске

Об этом стало известно за три дня до концерта

Певец Алексей Чумаков должен был выступать на сцене дворца спорта «Юность» в пятницу, 10 ноября. Накануне появилась информация, что концерт не состоится. Официальные представители артиста пока не отвечают на звонки.

На афишных сайтах по продаже билетов кратко сообщается, что «мероприятие перенесено», но на концерт Алексея Чумакова MTC Live Холл в Екатеринбурге, который должен состояться сегодня, 8 ноября, билеты пока продаются. Судя по схеме зала, продано пока едва ли больше половины. Стоимость билетов составляет от 2500 до 9000 рублей (в Челябинске от 1400 до 9000).

Одной из возможных причин отмены (или переноса) концерта Чумакова в Челябинске называют нераспроданность билетов. Подтвердить или опровергнуть это утверждение пока невозможно, так как сейчас опция «купить билет» неактивна.



Вчера стало известно об отмене концерта Николая Носкова в Челябинске. Причем эта новость появилась за пару часов до выступления, и многие зрители узнали об этом на входе в конгресс-холл, где было запланировано событие.