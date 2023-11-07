Концерт Николая Носкова в Челябинске отменен

Причина в ухудшении состояния здоровья певца

Концерт Николая Носкова в Челябинске, который должен был состояться сегодня в конгресс-холле, отменили из-за здоровья артиста. Также перенесено пока на неопределенный срок и выступление в Оренбурге.



Организаторы не уточнили, что именно случилось, но поклонники певца отнеслись к известию с пониманием: пять лет назад Николай Носков восстанавливался после инсульта и тяжелой сосудистой операции. В феврале на концерте в Перми Носков смог исполнить только две песни и почувствовал себя плохо.



Не сообщается пока и о новых датах гастролей. Зрители в пабликах желают певцу выздоровления и ждут его возвращения на сцену.

