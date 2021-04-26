Первый в России форум «Цирк будущего» стартовал в Челябинске

На мероприятие приехал Эдгард Запашный

Сегодня, 26 апреля, в Челябинске открылся первый всероссийский форум «Цирк будущего», где встретились руководители государственных и любительских цирков России. На форум прибыли представители Росгосцирка, заместитель губернатора Вадим Евдокимов и народный артист России Эдгард Запашный.



Перед торжественным открытием форума небольшую экскурсию для гостя провел директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.





В рамках форума состоялся открытый разговор о будущем цирка России. Руководители цирков подняли немало волнующих и острых тем: о технике безопасности, о профессиональном цирковом образовании руководителей, о трудоустройстве детей в цирках, о финансировании и многом другом.

На вопрос корреспондента Первого областного информагентства о том, чем отличается от всех других Челябинский цирк, Эдгард Запашный ответил так:

«Челябинский цирк отличается тем, что он не работает. И не работает очень долго. И причина не в том, что прилетел метеорит. Это что-то аномальное произошло. В городе с более чем миллионным населением — неправильно, когда не функционирует цирк. Не так много видов искусства, которые объединяют всю семью. Цирк — это как раз из этого разряда. Мы под своим куполом объединяем всех. Я сегодня специально еще раз говорил об этой проблеме с заместителем губернатора. Челябинский цирк — цирк серьезных традиций. Очень много великих людей работало здесь, и я желаю ему успеха!»

