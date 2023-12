Открылась новая выставка авангардиста Льва Гутовского

Это итоговый проект, посвященный юбилею художника-авангардиста

Художник Лев Гутовский представляет выставочный проект I'll Be Back. Ten Years After. В челябинской галерее OkNO стартовала третья часть проекта — Second Hand Art Museum. Лев Гутовский как настоящий авангардист в предметы искусства превращает обычные вещи, купленные то в Fix Price, то в секонд-хендах, то просто найденные в шкафу. На одной из выставок в пространстве Svoboda2 был, например, арт-объект под названием «Невеликая стена бикини», который явил публике фантазию на тему женских аксессуаров. Задача художника, в понимании Гутовского, — разобраться, как бытовые предметы превращаются в маркеры, в символы и смысла, как много рассказывают о современниках.«Имя Льва Гутовского неразрывно связано с челябинским андеграундом. Одним из первых он стал работать в формах постмодернистского искусства, из подобранного металлолома и отслуживших вещей создавая выразительные по пластике и неожиданные по содержанию объекты. 25 декабря художнику исполняется 70 лет, проект „Время разбрасывать камни“ стал выражением признательности челябинского художественного сообщества художнику за вклад в развитие современного искусства Челябинска», — говорится на официальном сайте галереи OkNO.Директор художественной галереи OkNO Светлана Шляпникова понимает, что авангардное искусство нужно открыто обсуждать, не стесняясь в выражениях, поэтому выставка сопровождается медиациями: так называются дискуссии по поводу экспонатов. Посетители выставки, надо признать, свободно высказываются и в пабликах галереи: «Заплатить деньги, чтобы три минуты посмотреть на мусор? Серьезно?»Выставка продлится до 24 декабря.