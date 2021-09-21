«Не великая стена бикини»: в Челябинске откроется Second Hand Art Museum

На Svoboda2 авангардист Лев Гутовский превратит шубы, штаны, рубашки в арт-объекты



Челябинский художник и музыкант Лев Гутовский готовит новую выставку. В лектории центра креативных индустрий Svoboda2 1 октября откроется Second Hand Art Museum. Музей будет состоять из собранных в секонд-хендах вещей. Один из самых ожидаемых объектов — «Не великая стена бикини». Также частью экспозиции станет секция негритянских подтяжек, кухонный отдел с секцией посудных губок, женский отдел с секцией эротических аксессуаров и другие вещи, найденные на барахолках.



«Магазины и торговые центры ни в чем не уступают музеям по своей содержательности. Промышленные изделия, да и вообще все что угодно, может мгновенно превратиться в современное или своевременное искусство. Если следовать тезису Корбюзье, вещи, со вкусом скомпонованные, становятся поэтическим фактом...» — пишут в аннотации к выставке.

Музей будет работать всего три дня. Вход на выставку свободный, но с собой просят взять мелочь для музыкантов, играющих на вернисаже. 3 октября на территории музея организуют концерт с участием челябинского органиста Владимира Хомякова — он сыграет для слушателей на полевом боевом электрооргане.

Напомним, что Лев Гутовский — известный челябинский авангардист. В 1987 году им был создан Новый Художественный Ансамбль, музыканты которого доводят стратегию постмодернистского художественного существования до выразительного предела. Художник неоднократно участвовал в фестивале «Дебаркадер», а также занимается организацией различных спектаклей и перформансов.