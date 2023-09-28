Премьера хореографического мюзикла «Аркаим» в исполнении ансамбля танца «Урал» состоится 1 и 2 октября на сцене Концертного зала имени Прокофьева.
Мы подсмотрели, что происходит на одном из заключительных прогонов перед премьерой. Художественный руководитель ансамбля «Урал» Светлана Лукина говорит, что коллектив буквально три дня назад вернулся с больших гастролей и без выходных приступил к финальным репетициям: «Мы весь сентябрь без выходных».
Супруги и хореографы Алексей Разин и Светлана Лукина в фойе филармонии, где монтируют фотовыставку, посвященную премьере
Хореографическая притча «Аркаим» была написана поэтом Константином Рубинским и композитором Татьяной Шкербиной 15 лет назад, тогда же поставлена и исполнена ансамблем «Урал» (постановщиком была Сусанна Цирюк из Санкт-Петербурга). Историк Геннадий Зданович, открывший Аркаим научному сообществу и миру, в те годы тоже принимал участие в создании спектакля. Позже постановка была снята с репертуара в силу разных причин.
В 2022 году «Аркаим» решено было восстановить, переосмыслив сюжет, сделав историю современной.
Поэтому в либретто Константин Рубинский ввел узнаваемых персонажей, которые не выпускают из рук смартфоны и без остановки постят селфи. Происходит столкновение времен: через случайно открывшийся портал наши современники проваливаются в далекую древность, буквально в городище Аркаим и…
Чтобы не засвечивать сюжет, скажем только, что главный герой — из нашего времени, его зовут Андрей, а главная героиня — из доисторического Аркаима по имени Ясна. И у них роман в самых высоком классическом понимании.
Третий главный персонаж, наш современник, стилизованный под Шамана, тоже важен, он несет энергию разрушения: для него нет прошлого, нет истории, он «пилит сториз» и любуется собой на фоне чего бы то ни было.
Как бы Шаман
Музыка челябинского композитора Татьяны Шкербиной (в исходном варианте не изменилось ни ноты) делает что-то фантастическое, как будто Татьяна жила в Аркаиме, в том круглом городе: ее музыка соткана из голосов, ветра, гулких там-тамов, чего-то торжественного, обреченного и недоступного разуму.
Столкновение измерений в спектакле происходит через колесо: и от синташтинской колесницы колесо, и колесообразный осветительный прибор для видео на смартфон, и колесо Леонардо да Винчи в человеческую величину, его золотое сечение, символ вселенской гармонии — через этот символ сталкиваются времена, люди, эпохи, настоящее и прошлое. И главное содержание хореографической притчи «Аркаим» — в трагедии этого столкновения.
— Светлана, откуда вы знали, как танцуют люди в Аркаиме?
— (Смеется.) Мы это придумали. Не буду говорить, что мы изучали наскальные рисунки. Но как говорила Татьяна Шкербина, когда она взялась за это произведение, ее как будто вела чья-то рука. И Геннадий Зданович говорил, как верно она попала в культуру древнего народа. И нас вела невидимая рука, — отвечает Светлана Лукина.
На премьере 1 октября в главных ролях будут танцевать те же артисты «Урала», что танцевали первый «Аркаим»: Евгений Коновалов, Анна Шишкина, Алексей Кузнецов.
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