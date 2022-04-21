Ансамбль «Урал» вернет мюзикл «Аркаим»

Светлана Лукина, художественный руководитель ансамбля танца «Урал», рассказала, почему у танцоров шахтерский труд

Светлана Лукина накануне своего юбилея специально для Первого областного информационного агентства рассказала, что остается за кадром блистательных выступлений ансамбля танца «Урал».

«Мама, мне больно»

— Боялись. Помню, она брала связку ключей и от отчаяния долбила ими об зеркало, чтобы эта орава — человек восемьдесят — замолчала наконец. Вы представляете, что такое 80 детей-танцоров в одном зале? Да, она могла схватить за волосы, если с челкой пришла на концерт. Я попала ей под руку единственный раз, когда я не успевала переодеться к выступлению: Светлана Ивановна переплетала мои косички и сильно дергала за волосы.— Нет, но я поняла, что рука у нее тяжелая. Да, конечно, обзывалась. Но без этого никак. Мы, хореографы, мыслим образами. Скажешь: «Ну что ж ты, как корова на льду!» — и сразу понятно, как нужно встать.Знаете, никто не жаловался родителям и не уходил из студии. Мы все ее очень любили! Дети же все чувствуют. Светлана Ивановна — добрый, не подлый и порядочный человек. Я стала собой благодаря ей. Не проходит дня, чтобы я не вспоминала своего первого педагога.— Я мечтала стать фигуристкой. Мама принесла с работы коньки, и я сама лет в пять-шесть лет научилась кататься во дворе. Все крашеные полы дома коньками исцарапала, пока ходила туда-сюда.Моим кумиром была фигуристка Елена Водорезова — совсем девчонка со смешными хвостиками. Я собирала все вырезки из газет и мечтала быть такой.

Идет репетиция ансамбля «Урал» в помещении парка «Россия — моя история»

— Почему ребенок вдруг решает, что хочет танцевать?

— Очень часто об этом думаю. Мой старший сын Антон танцует, а младший Гордей сказал:. Хотя и двигается прекрасно, и растяжка есть, и гибкость от природы! Но не хочет, и все.А бывает, что не дано ребенку — вот он, как деревяшка, не гнется, но хочет танцевать. И каждый день мы его ломаем. Родители спрашивают: «». Да никуда. Это мать-природа. К нам в детскую студию ансамбля «Урал» отбор жестче, чем в самодеятельности. Мы сразу говорим, что готовим будущих артистов, а это тяжелый физический труд. К 14 годам болят колени и суставы.Ответа на ваш вопрос, у меня нет. Вот, например, есть у нас в студии девочка, не очень способная. У нее не получается, она в последних линиях стоит, но она говорит: «». Меня спрашивают: «

Идет репетиция ансамбля «Урал» в помещении парка «Россия — моя история»

— Нет. Больно, это когда ты делаешь что-то выше физических возможностей. Но это нормально, преодоление — часть нашей профессии.— Уже 25. Правительство не подумало, увеличив нам срок годности. И двадцать-то лет в танце не все доживают.— Связки рвутся. Вот недавно ушла артистка: ахиллы порвались. У другого нашего танцора прямо на концерте такое случилось, он даже не успел ничего понять. Ему последний номер танцевать — а он ни наступить, ни идти не может, и боли не испытывает. Тридцати лет парню нет. Никак не защитить связки, к сожалению.

Фото их архива ансамбля «Урал»

Народный танец — всё?



— Вот, скажем, в Грузии, Дагестане, Латинской Америке, Греции легко представить, как на празднике народ встает в круг и под национальную музыку танцуют, и стар, и мал — они помнят движения. У нас ни в одной деревне бабушки в хоровод не встают. Народные танцы как культурное явление утрачены. Что вы об этом думаете?



— Как говорит мой муж-пессимист Алексей (Алексей Разин — хореограф, балетмейстер ансамбля «Урал» — Ред.), народный танец постепенно умрет. Хотя сам его очень любит. Мы все время об этом разговариваем. Это необъяснимый феномен русского танца. Не понимаю, почему так. Возможно, молодежь стесняется народных танцев.

— С шахтерами. Я не шучу: физические нагрузки сопоставимы. Темп исполнения танцев высок, и плавно остановиться нельзя: побежали, хоп! Встали. Хоп, побежали. Нагрузка на дыхательную систему приличная, поверьте — и зритель не должен этого заметить!— Да-да. Сложно сказать, почему так сложилось. Может быть, отрицание произошло на уровне: народное — это крестьянское, крестьянское — это бедное, а бедное — это плохо. Действительно, в быту у нас не было танцев. Я была маленькой и помню, как на праздниках пели частушки, папа играл на гармони, но нет, не танцевали — хотя папа всю жизнь танцевал в «Самоцветах».

Светлана Лукина с мужем и коллегой Алексеем Разиным на репетиции

Мы восстановим «Аркаим»

— Нет, конечно. Мы поем. Но знаете, фольклор — это корни, из которых растёт современная культура. Даже на «Евровидении», мне кажется, побеждают песни, которые имеют народную мелодику.И наша «Бышенька» — русский танец, которому сорок лет! — до сих пор один из самых любимых и у артистов, и у зрителей. Необъяснимая энергетика в нем заключена. Я ничего не могу в нем поменять, не могу поставить лучше. Уже несколько поколений танцоров сменилось, но номер не устаревает и не смотрится нафталиновым.— Мы готовили программу к саммиту ШОС и БРИКС. Ее курировали сотрудники Государственного Кремлевского дворца. Московские коллеги были настроены очень скептически. Помню первую встречу. Мы только вышли из отпуска, а нас торопят: «Мы вышли на сцену оперного. Редко там выступаем, очень тяжело было. Выложились, конечно, но москвичам мы не понравились. Я расстроилась.

Фото из архива ансамбля «Урал»

Но когда подготовили танец «Африка» и им показали... Генеральный директор Государственного Кремлевского дворца Петр Михайлович Шаболтай подошел ко мне и сказал: «».— Да, мы нашли в Москве консультанта по Индии. Когда я показала ему танец, который хочу, он сказал: «». Я сказала: «».Главная задача — чтобы не было похоже на Болливуд. И еще — как бы случайно жестами не показать вульгарных слов, все же индийская делегация должна была приехать, неловко получится. Мы все сделали, сами выстроили композиционно, и наши ребята научились бить босыми пятками в пол не хуже индусов.

Фото из архива ансамбля «Урал»

С Бразилией — особо трудная история. Если бы мы танцевали самбу, получилась бы карикатура. У латиноамериканцев даже плотность тела другая, не говоря уже о пластике. Мы нашли в России парня из Бразилии, который нам очень помог. Поехали в бразильский штате Баия, из которого вышла самба, и взяли оттуда исток, начало, народную основу. И тогда все получилось. Мы же народники.— И для нас это была огромная радость — попробовать хореографию других народов. Ребята благодарили за такую возможность.— Обязательно! Его можно по-разному оценивать. Я тоже не считаю, что все у нас на сто процентов удалось. Но это все равно был технический и хореографический прорыв. Мы его восстановим и исполним на сцене нового Концертного зала, который мы очень ждем.

Так артисты ансамбля «Урал» сами мастерили деревянный настил в парке «Россия — моя история» на время ремонта основного репетиционного зала.

Фото из архива Светланы Лукиной