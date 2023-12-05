Осталось 10 дней, чтобы потратить деньги на Пушкинской карте

Но билеты можно купить на январь

Лимит Пушкинской карты в этом году составляет 5000 рублей. Официальный сайт «Госуслуг» предупреждает, что деньги следует потратить до 15 декабря, иначе сумма сгорит. На следующий год неистраченные деньги не зачисляются.



Причем на деньги Пушкинской карты можно купить билеты и на культурные события, которые состоятся и после Нового года, в каникулы.

«Лимит 2023 года можно потратить на мероприятия, которые пройдут как до, так и после 1 января 2024 года. Хотите пойти на выставку, в театр или кино после Нового года — покупайте билет по Пушкинской карте заранее», — говорится в официальном сообщении.