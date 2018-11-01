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/ Пианист Денис Мацуев приветствовал создание симфонического оркестра в Челябинске

Пианист Денис Мацуев приветствовал создание симфонического оркестра в Челябинске

Решение о появление коллектива принял Борис Дубровский.
сегодня в 13:18
  |  Культура

Известный пианист, член совета по культуре при президенте России, Денис Мацуев поприветствовал решение губернатора региона Бориса Дубровского создать в Челябинске симфонический оркестр. Обращение народного артиста появилось на официальном сайте губернатора.

Меломаны, которых в Челябинской области огромное количество, будут теперь иметь возможность слушать шедевры симфонической музыки в исполнении своего оркестра. И это потрясающая новость. Фестиваль в Челябинске — один из моих самых любимых. Мне очень дорога публика, с которой мы встречаемся в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Миассе в рамках фестиваля и просветительской деятельности фонда «Новые имена». Новый оркестр создаётся на базе филармонического оркестра «Классика» под управлением Абдурахманова Адика Аскаровича. С этим оркестром мы сотрудничаем каждый год, благодаря ему не приглашает большие оркестры из других регионов, а на время фестиваля расширяли «Классику», приглашая музыкантов из других оркестров, поэтому я могу быть уверенным в высоком классе нового оркестра. — поделился Денис Мацуев.

Отметим, что вопрос о создании оркестра на Южном Урале находился под пристальным надзором народного артиста на протяжении многих лет. Во время проведения фестиваля «Денис Мацуев представляет», который проходил в Челябинске в этом году, пианист отметил, что наличие высококлассного музыкального коллектива обеспечит качественный толчок для искусства в Челябинской области.

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