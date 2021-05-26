Организаторы фестиваля городской среды «Все просто» объявили о поиске партнеров

На проведение фестиваля в этом году требуется три миллиона рублей

Организаторы челябинского фестиваля городской среды «Все просто» заявили, что проведение фестиваля в 2021 году остается под вопросом. По словам представителей оргкомитета, в этом году на проведение требуется три миллиона рублей. Так как фестиваль не финансируется из бюджета, затраты покрывают партнеры. И в зависимости от того, удастся ли найти необходимое количество партнеров, станет понятно, состоится ли фестиваль в этом году.

Один из организаторов фестиваля Мария Коннова сообщила, что в 2019 году фестиваль обошелся в два миллиона рублей. Расходы пошли на аренду площадки и технической аппаратуры, электричество, круглосуточную охрану, скорую помощь и трансфер гостей из центра к ТГ «Алмаз» — на фестиваль ездила специальная маршрутка. Но к началу феста-2019 не удалось найти достаточного количества партнеров, и в итоге «Все просто» стартовал с долгом в миллион рублей. Вся надежда была на продажу билетов за вход, иначе членам оргкомитета пришлось бы выплачивать сумму из личных средств. К счастью, все получилось: на фестиваль пришло около 10 тысяч человек, и долг удалось погасить.





С того момента прошло два года, и организаторы не хотели бы повторения такого сценария.

«Когда мы начинали фестиваль в минусе, мы судорожно считали каждого гостя. Все-таки продавать свою почку или закладывать квартиру не хотелось бы, поэтому мы нуждаемся в партнерах. Да, в прошлые годы фестиваль мы проводили в том числе на личном энтузиазме. К сожалению, с каждым годом его остается все меньше»,

— призналась Мария Коннова.

Фестиваль заинтересован как в локальных, так и в федеральных партнерах — для них организаторы придумывают интересные интеграции. В числе федеральных партнеров в прошлом были «МегаФон», «Теле-2», Okko, «Челябинвестбанк», «Леруа Мерлен» и другие.

«Практически каждый партнер дается нам с боем. Проблема в том, что федеральные компании, как правило, не выделяют бюджетов на Челябинск, не видят в нем перспектив»,

— рассказала Мария.

До сих пор стоит вопрос о месте проведения фестиваля. Если все сложится, организаторы хотели бы провести его в центре города — например, в парке Гагарина. Но проблема в том, что парк является общественным пространством, и проводить коммерческие фестивали с платным входом на территории нельзя. Если не удастся решить этот момент, местом проведения останется площадка у торгового города «Алмаз».

Отметим, что партнеры могут связаться с организаторами фестиваля через соцсети. Проведение фестиваля «Все просто» намечено на август 2021 года.