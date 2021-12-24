Опубликована книга бывшего вице-мэра Олега Извекова о квазипотребностях мужчин

«Самая смешная книга по психологии» издана на Ridero и на днях поступила в продажу

Бывший вице-мэр Челябинска Олег Извеков, обвиняемый в получении взятки, написал и опубликовал книгу «Квазипотребности: чего хотят мужчины?». Книга доступна как в бумажном, так и в электронном варианте на нескольких онлайн-платформах. Сейчас Олег Извеков начитывает аудиоверсию своей ненаучной монографии.



Книгу о том, чего на самом деле хотят мужчины, автор задумал и начал еще в 2018 году, но, как рассказывает Ольга Извекова, супруга бывшего вице-мэра, время все обобщить и закончить появилось только сейчас.

«Олег писал свою книгу в СИЗО. Несмотря на непростые условия, он заканчивал работу над книгой от руки и был очень увлечен своей идеей», — говорит Ольга Извекова.







Во введении Олег Извеков сразу предупреждает читателей, чтобы они оставили свои помидоры при себе и не кидались в автора, так как тот не претендует на научность и экспертность выводов и делится исключительно наблюдениями за самим собой и своими друзьями. Главное, что побудило непрофессионального психолога анализировать такие тонкие материи, как человеческие потребности, истинные и ложные, — желание помочь читателям, прежде всего мужского пола, разобраться в том, что и почему происходит в их жизни. Почему они, например, лентяи и обжоры, почему женятся не на тех, почему, в конце концов, несчастны.

Главная мысль автора состоит в том, что мужчина сам не понимает, чего на самом деле хочет, и в этом не вина его, а беда: «Особь XY никогда точно не знает, что он хочет в эту минуту. За исключением секса. Хотя нет, этого мы тоже точно не знаем…»

Олег Извеков предлагает свои инструменты для отличия квазипотребностей от истинных потребностей и на примерах поясняет, как это сделать. К примеру, если человек идет ночью к холодильнику, это означает вовсе не то, что он голоден, а совсем наоборот: ему срочно требуются позитивные изменения в жизни, а еда — самый простой способ эти изменения осуществить.

«Есть три гарантированных способа определить истинные потребности Особи XY. Это: нужда; ограничение свободы; смертельная болезнь. Я почему-то уверен, что эти способы вызвали у вас рефлекторное фырканье, мысль „он издевается над нами“ и что-то еще в этом роде», — пишет автор.

Возможно, профессиональным психотерапевтам и людям, начитавшимся про осознанность, выводы автора покажутся далеко не оригинальными, но книга написана так искренне, наивно и эмоционально, с примерами из личного пережитого, что это делает изложенный материал близким и понятным массовому читателю. Автор не стесняется афишировать свои ошибки. Желание разобраться в том, как все устроено, поделиться своим болевым опытом и помочь читателю понять главное о себе, не вызывает сомнений.

«Мужчина по природе своей трусоват. Поэтому как только появляется необходимость что-либо кардинально менять, включается самозащита в стиле „как бы не навредить!!“ и мы валимся на диван. Что с этим делать? Пинать. Не жалея. Возможно, даже ногами», — такая, к примеру, ремарка адресована женам и подругам, которые хотели бы помочь своим спутникам.

Стоимость книги — от 400 рублей (за бумажный вариант). По словам Ольги Извековой, и финансовый вопрос является для автора существенным. Сейчас Олег Извеков обдумывает новую книгу — о квазипотребностях в бизнесе.