В Челябинске на месте ушедшей Zara открылись магазины MAAG

Торговые точки запустили в ТРК «Родник» и «Алмаз»

В Челябинске в торгово-развлекательных комплексах «Родник» и «Алмаз» открыли магазины MAAG, которые пришли на смену ушедшему бренду Zara. Мы заглянули в один из них, посмотрели ассортимент и узнали цены. Подробнее читайте ниже.







В ТРК «Родник» магазин открылся на том же месте, которое ранее арендовал бренд Zara. Женский, мужской и детский отделы остались на своих местах. Исключение — секция TRF. Ранее в магазинах Zara в ней продавали более смелые вещи для молодежной аудитории и по более низким ценам.





Посетителей оказалось немного: очередей в примерочные не было, однако некоторые покупатели все же расплачивались на кассах за понравившийся товар. В основном по залам прогуливались девушки, мамы с детьми и несколько мужчин. Изучить ассортимент пришли и сотрудники других магазинов.

Коллекции в основном летние. В отделе для женщин можно найти юбки, блузки классические и с воланами, пиджаки строгого черного и серых цветов, а также цвета фуксии.









В мужском отделе представлено разнообразие футболок, поло, свитшотов, брюк, безрукавок сдержанных цветов.





В детском отделе футболки стоят примерно 500-1500 рублей.





Традиционных аксессуаров и обуви пока нет. Только в мужском отделе можно найти пару белых кроссовок.







В наличии есть и вещи из натуральной кожи. Косуха, например, обойдется почти в 15 тыс. рублей.

Консультант на вопрос «MAAG — это бывшая Zara?» уклончиво ответил, что магазин работает под другим юридическим лицом. Производят ли одежду там, где отшивали вещи Zara, не знает.





На одежде присутствуют бирки с крупными буквами MAAG, на каждой из которых обозначено место производства: Турция, Бангладеш, Пакистан и Китай. Импортером значится АО «Новая мода», зарегистрированное в Москве.





Мы решили спросить, есть ли в наличии трикотажные юбки длины миди. Судя по всему, консультантам пока сложно ориентироваться в ассортименте. Потребовалась помощь троих сотрудников, чтобы узнать, что пока таких вещей в наличии нет. Но нас заверили, что поставки будут дважды в неделю и юбки нужной нам длины обязательно появятся.







Напомним, продажу российского бизнеса испанской Inditex Group (магазины Zara, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius, Uterque) в начале апреля одобрила правительственная комиссия. Покупателем стала компания Fashion And More Management DMCC из свободной зоны Объединенных Арабских Эмиратов. Она планировала перезапустить магазины под новыми брендами MAAG, DUB (Pull&Bear), ECRU (Bershka), VILET (Stradivarius).

В том же «Роднике» уже появились вывески брендов DUB и ECRU.