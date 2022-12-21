Одаренных детей из Челябинской области наградили губернаторской премией

30 школьников получили по 30 тысяч рублей

21 декабря в Челябинске прошло вручение премии губернатора Челябинской области. В этот день в резиденции главы региона награду получили 30 школьников, которые занимаются в художественных и музыкальных школах и центрах региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.







Все номинанты премии получают по 30 тысяч рублей за свои творческие успехи и победы в творческих конкурсах. Наставники ребят получают по 40 тысяч рублей.





В награждении принимали участие заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Это очень значимая награда, но когда она еще и в денежном эквиваленте, то вдвойне приятно. Я всегда знаю, что эти деньги всегда тратятся на дело: либо на покупку музыкальных инструментов, либо на поездки и участие в будущих конкурсах. Я рада, что эта премия становится ступенью для достижения успеха», — рассказала учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Губернаторскую премию вручают ежегодно уже пять лет. За это время поощрение получили 150 талантливых ребят в области культуры и искусства, образования и науки, физкультуры и спорта. Единовременные поощрения получили 132 наставника.