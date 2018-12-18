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/ Новый симфонический оркестр выступит в ноябре 2019 года

Новый симфонический оркестр выступит в ноябре 2019 года

Набор музыкантов начнется после праздников.
сегодня в 18:31
  |  Культура

В ноябре будущего года, в Челябинске появится новый симфонический оркестр. Он будет создан на базе филармонического оркестра «Классика» под управлением заслуженного артиста Адика Абдурахманова.

Музыканты «Классики» уже стали своеобразным брендом нашей области. Сейчас в составе коллектива 25 музыкантов. Для создания оркестра необходимо набрать еще 35 человек. Как рассказал сайту «Первый областной» художественный руководитель филармонического оркестра «Классика» Адик Абдурахманов, сейчас коллективу не хватает некоторых инструментов, таких как гобой, фагот, трубы и тромбоны.

Симфонический оркестр у нас играет очень редко. Мы слушаем один раз в год Шуберта, один раз в год Бетховена и тем симфонии малого состава. Мы не слушаем Шостаковича, 5, 4 симфонию Чайковского, Рахманинова и его симфонии, потому что это здесь невозможно сыграть. — рассказал Абдурахманов.

Однако этот дефицит вскоре исчезнет. Уже после нового года в симфонический оркестр начнут набирать музыкантов. В этом примут участие профессора из Москвы и Санкт-Петербурга. Планируется, что уже в ноябре 2019 года симфонический оркестр сыграет для горожан.

Это не спонтанное решение, мы шли к этому 4 года. И была проделана большая работа. Нужно было подготовить и исполнителей, и подготовить базу. — сказал министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Отметим, что решение о создании оркестра принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На данный момент правительство области решает вопрос о строительстве нового акустического концертного зала, по примеру московского, который расположен в парке «Зарядье». Он может появиться в общественно-деловом центре на берегу реки Миасс. Пока же музыканты будут репетировать в филармонии.

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