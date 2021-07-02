Стала известна афиша XV театрального фестиваля «Камерата» в Челябинске

Десять российских театров покажут экспериментальные постановки по Достоевскому и не только

В ноябре в Челябинске состоится уже 15-й фестиваль «Камерата». Он проходит раз в два года, а потому может считаться старейшим из региональных фестивалей. Здесь собираются театры, близкие друг другу по духу и атмосфере. Театры, в репертуаре которых камерные постановки, тонкие спектакли, глубоко психологические. Наверное, поэтому на «Камерате» собираются особенные зрители, адепты классического русского психологического театра, любители философствовать и интерпретировать.



Камерата-2019

За местечко в конкурсной программе идет настоящая битва. В этом сезоне фестиваль посвятили творчеству Достоевского, при этом жюри сделало акцент: на смотр попадают не только спектакли по произведениям Федора Михайловича, но и постановки, идейно, эстетически, по духу близкие.

«Удивительно, что много было заявок на тургеневские спектакли. Одна из них попала в конкурсную программу. У этого писателя были непростые отношения с Достоевским, поэтому мы сделаем какую-то отдельную встречу-разговор на тему их взаимоотношений. На самом деле сложно писать в России и не пересечься идейно с творчеством Федора Михайловича», — посмеивается Владимир Спешков, программный директор и член жюри фестиваля «Камерата».



Владимир Спешков и Виктория Мещанинова, главный режиссер Камерного театра

Всего на фестиваль поступило порядка 40 заявок, из которых жюри выбрало 10. За Гран-при фестиваля будут бороться столичные театры, а также коллективы из Уфы, Тюмени, Омска, Лесосибирска и Екатеринбурга. Фестиваль пройдет с 3 по 8 ноября сразу на нескольких площадках (сам Камерный театр, сцены Молодежного, «Манекена», НХТ, точный список еще формируется). И кроме конкурсных показов планируются открытые лекции гостей и мастер-классы. А несколько молодых столичных режиссеров вместе с актерами Камерного тут же, на месте создадут эскизы по Достоевскому. И эти эскизы потом могут превратиться в репертуарные спектакли челябинского театра.

В финале фестиваля труппа Камерного театра покажет самый громкий челябинский спектакль-2021 — «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Едкая сатира вызвала волнения в городе, шквал гневных писем в адрес театра и драматурга Артура Соломонова и даже одиночные пикеты.

Кто возьмет Гран-при?

Постоянный друг и участник «Камераты» — «Коляда-театр» из Екатеринбурга привезет «Раскольникова». Спектакль основан на пьесе, которую Николай Коляда написал по мотивам «Преступления и наказания». И там весьма современная трактовка расхожей фразы «тварь я дрожащая».



«Раскольников», Коляда-театр



Крошечное действие держится на трех актерах и психологической дуэли Раскольникова и Порфирия Петровича. Минимальные декорации, спортивные костюмы, «совремемная» (пусть это не будет опечаткой) музыка и немного хайпа. Любопытно, что этот спектакль попал в программу «Русских сезонов в Авиньоне». В июле «Раскольникова» покажут французским зрителям 23 раза, двадцать три!



«Раскольников», Коляда-театр



Подхватит волну свердловский Центр современной драматургии — молодой и дерзкий театр выходцев из «колядовской шинели». Их «Плаха» настолько яростна по эмоциям, настолько «достоевская», что отлично вписывается в фестивальную программу.



Plug and Play («Я пишу для букваря»), проект «В центре»



Завершится екатеринбургская экспансия выступлением театрального проекта «В центре». Их plug and play формат предлагает интересную штуку. Зрители бросают идеи, темы, фразы. Четыре драматурга (среди которых Маша Конторович, между прочим!) тут же на ноутбуках пишут крошечные зарисовки. А два актера со сцены разыгрывают результат. Получится что-то среднее между иммерсивным театром и плейбэком.





Экспериментальный жанр поддержит режиссер Алексей Янковский (он недавно читал в Камерном очень смешную космическую сатиру). На базе питерского театра «На Литейном» он поставил полумонолог-полупесню «Суад. Жить заново». Это трагическая история арабской женщины, которую приговорили к казни через сожжение.



Суад и Жаклин, подруга, которая помогла ей выбраться. А вы ждали хиджаб и костер?

Параллельные Достоевскому идеи поднимет уфимский театр, со спектаклем «Клара Милич» по Тургеневу; драмтеатр из Тюмени с постановкой о моряке, впервые оказавшемся на суше, «Новеченто». «Пустое пространство» из Москвы разыграет трагедию Гамлета, а драмтеатр «Левендаль» из Петербурга покажет финал «Идиота».



Максим Потапченко, «Дневник писателя. Эпизод VII: Пушкин», режиссер Александр Ряписов, театр «Поиск»

Удивительным участником программы стал театр из крошечного городка Лесосибирска. Благодаря национальной программе поддержки провинциальный драмтеатр «Поиск» получил деньги на новые постановки, новые руки и умы. Так что нам покажут «Дневник писателя. Эпизод VII: Пушкин». Это «разоблачение с яйцом и выстрелом в одном действии», как говорит про него режиссер Александр Ряписов, а на деле — моноспектакль о том, каким хорошим, рьяным публицистом был Достоевский.





Вернут нас в тему преступлений и наказаний Достоевского актеры Омского театра драмы. Режиссер Георгий Цхвирава решил «залезть в голову» другому персонажу Достоевского, Свидригайлову, и поведать зрителю его сны и нравственные мучения. Неофициально академический театр драмы из Омска считается лучшим камерным во всей России. Официально — у него Гран-при прошлой «Камераты» и масса призов с других фестивалей.



Александр Гончарук в роли Свидригайлова. Спектакль «Свидригайлов. Сны»

История спектакля заслуживает особого внимания. Достоевский был узником Омского каторжного острога. А потом на месте острога открыли драмтеатр. И недавно в казематах под сценой нашли памятный камень, с датами заключения Достоевского. Мистика? Еще какая! Так что Георгий Цхвирава решил не ждать других знаков. Спектакль зрителям показывают в тех же казематах под сценой. Туда вмещается человек двадцать, и это, пожалуй, самая камерная из российских постановок. Любопытно, на какой челябинской площадке разыграется омская драма. Здорово было бы в бункере «Клоповник». Хорошо, что там никто не сидел.