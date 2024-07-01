Никита Михалков: «Кто верит в случайности — не верит в Бога»

Именитый режиссер привез на Урал серьезный разговор о смысле и сострадании

В Челябинске и Магнитогорске с аншлагом прошли четыре представления спектакля «12» от одноименной мастерской Никиты Михалкова. Южноуральцы увидели звездный актерский состав (сам мастер тоже все время был на сцене), определенный срез общества в составе присяжных заседателей и, возможно, отражение самих себя, собственных мыслей и историй. О том, зачем он везет эту тяжелую во всех смыслах постановку по всей стране, почему весь первый акт сидит спиной к зрителю и каким увидел южноуральского зрителя, Никита Сергеевич рассказал челябинским журналистам.

«Большие гастроли» были организованы Росконцертом, прошли при поддержке министерства культуры РФ и правительства Челябинской области.

Так совпало, что второй спектакль в Магнитогорске стал 75-м по счету для артистов. А впервые постановка вышла на подмостки в 2021 году.

Двенадцать присяжных заседателей должны вынести вердикт по делу об убийстве офицера Российской армии. Обвинение предъявлено молодому чеченцу — приемному сыну погибшего. И кажется, ни у кого нет сомнений в виновности парня, поэтому сначала присяжные ведут себя, как дети, только приехавшие в детский лагерь. Они уверены, что сейчас разберутся с делом за полчаса и вернутся к своим жизням, тут же забыв про мальчишку, которому грозит пожизненный срок. Это не их забота. Но быстро не получается. Один из присяжных голосует против. И рассказывает о своей жизни, которая могла бы закончиться давным-давно, если бы не сострадание...

«Мы проехали со спектаклем уже больше 20 городов, и абсолютно стопроцентно везде я уезжал с ощущением, что мы были нужны. Нужны как повод для размышления, для поиска смысла», — говорит Никита Михалков.

Он уверен, что это спектакль для всех и про каждого, что постановка, безусловно, заинтересует и того, кто сидит в директорской ложе, и того, кто стоит на галерке. Заинтересует и заставит сопереживать, думать и делать выводы.

«И это при том, что мы абсолютно ничего не навязываем — каждый из существующих на сцене персонажей высказывает свою точку зрения. Но эти разные мужчины — это определенный срез общества: тут и артист, и представитель интеллигенции, и простой работяга, и шоумен — представители всех слоев общества», — говорит режиссер.

А состав — звездный: помимо самого мастера, это народные артисты Николай Бурляев, Сергей Степанченко, это заслуженный артист России Владимир Долинский и многие другие. Сам Никита Сергеевич здесь художник и бывший афганец... Кстати, первый акт он почти все время находится спиной к зрителю.

«Зачем? Ну вот вам хотелось заглянуть мне в лицо? Вот я и мариновал», — шутит артист.

Впрочем, лицо его можно было увидеть на экранах — присяжные должны были фиксировать свой выбор на видео, и они в течение всего спектакля колеблются от почти единогласного «виновен!» до отчаянного «чечененок не виноват!». Бесстрастными в итоге остаются только электронное табло, которое отсчитывает часы заседания в школьном собрании и фиксирует количество голосов «за» и «против», и городской пейзаж за окнами этого спортзала: там идет обычная жизнь, закат сменяется ночной темнотой, а затем рассветом...

«Спектакль большой, тяжелый, очень насыщен технологически, надо, чтобы все синхронно работало: цифры выскакивали, свет постепенно гас за окном, экраны включались — это технически трудно и дорого... Конечно, без поддержки, в том числе руководства Челябинской области, у нас вряд ли получилось бы его привезти», — отметил Никита Михалков.

Он добавил, что восхищен южноуральским зрителем:

«Этот момент всегда волнительный. Я понимаю, что антрепризы, конечно, привозят сюда, но все-таки зритель не очень привык к серьезному разговору — больше к развлечению. Но зритель потрясающий: внимательный, чуткий... Для меня определенным критерием является тишина. Именно тишина полного зала, которая энергетически отличается от тишины пустого...»

Никита Сергеевич категорически отверг предположение, что провинциальная публика может чего-то не понять в связи со своей неискушенностью:

«Вы знаете, нет у меня эдакой столичной фанаберии. Страна-то строится из провинции, а не из столиц. Провинция — это всего лишь отдаленность от центра. Тут намного серьезней, чище, внимательней. Это сейчас не комплимент и не реверанс — это мое убеждение, давнее причем».

На спектакле побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который высказал слова благодарности мастеру и артистам.

«В регионе все чаще случаются культурные события всероссийского масштаба. Но даже с учетом этого приезд Никиты Сергеевича Михалкова и гастроли Центра театра и кино у нас — событие исключительное. Рад успеху постановки у наших зрителей. Благодарен Никите Сергеевичу за его открытость и мудрость, за встречу со студентами в ЮУрГУ. И надеюсь, что такие встречи и гастроли в Челябинской области продолжатся», — сказал, в частности, глава региона.

В одной из финальных сцен спектакля «12» — когда решается окончательная судьба чеченского юноши-подсудимого, когда постановка накаляется до предела, когда все герои максимально открылись, обнажили души и сорвали надетые на себя маски, — одна из оконных рам на несколько секунд превращается в огненный крест. У некоторых зрителей остался вопрос: случайно ли? Не померещилось? Для красоты?

Отвечая на этот вопрос, Никита Сергеевич был краток:

«Кто верит в случайности — не верит в Бога».