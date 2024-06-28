Об искусстве, патриотизме и смыслах — Никита Михалков в Челябинске

Знаменитый режиссер провел встречу со студентами ЮУрГУ

Знаменитый режиссер Никита Михалков сегодня встретился со студентами Южно-Уральского госуниверситета. Говорил о патриотизме, искусстве псевдоискусстве, культуре отмены и любви к Родине. За «Разговором о смыслах» следил наш корреспондент.

Гостя сопровождал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он начал разговор о патриотизме.

«Патриотизм воспринимаю, как идеологию для страны и как важный поведенческий момент для каждого человека. Для меня это любовь к своей семье, малой родине, стране, в которой ты живешь. Когда ты любишь, ты делаешь все, чтобы предмет твоей любви чувствовал себя хорошо. Так и мы делаем, чтобы было хорошо нашей семье, чтобы наш регион и страна развивались. „Патриотизм“, с одной стороны, громкое слово, но с другой, это то, что находится в сердце каждого из нас. Считаю, что надо не стесняться говорить об этой любви», — сказал, в частности, глава региона.

Никита Михалков, отвечая на вопрос, что же патриотизм для него, был краток:

«Это когда интересы своей Отчизны ты ставишь выше интересов всего остального мира».

Задать вопросы режиссеру и автору программы «БесогонТВ» могли все желающие.

Ответы были вескими и емкими:



«Несвобода — это отсутствие выбора, свобода — наличие выбора, а счастье, когда и не надо выбирать, когда выбор уже сделан тобой раз и навсегда».

«Отмена русской культуры? Я не хочу никого обижать, но это так тупо, так бездарно, это так недальновидно... Один только Пушкин ответил на все вопросы бытия человеческого, я не говорю про Достоевского, про Толстого. Отменить их — что останется, когда мы выясняем, что так легко разрушить все, что было создано человечеством, цивилизованным миром в течение веков».

«Чем отличается перформанс от инсталляции? Инсталляция — это нагадить под дверью, позвонить и убежать, а перформанс — это позвонить и сесть перед дверью гадить. Когда эта культура становится основополагающей, этому посвящается время, силы и так далее, перестает уважаться ремесло — как это вообще можно обсуждать? Нечего обсуждать...»

Кроме «Разговора о смыслах» Никита Михалков и Алексей Текслер вручили красные дипломы выпускникам Института медиа и социально-гуманитарных наук направления «Журналистика» Южно-Уральского государственного университета.

«Самая главная цель визита Никиты Сергеевича Михалкова в Челябинскую область — спектакль „12“. Он уже с успехом прошел в Магнитогорске, а сегодня и завтра этот спектакль будет представлен челябинской публике. Никита Сергеевич принял приглашение приехать в ЮУрГУ, встретиться со студентами, ответить на их вопросы. Встреча получилась очень душевная, искренняя, как всегда это и получается у Никиты Сергеевича. Я ему очень благодарен», — отметил Алексей Текслер.