Бульварный маршрут: гуляем по новому пешеходному пространству в Челябинске

Как выглядит бульвар на Комсомольском проспекте в проекте и в реальности

Эскиз проектного бюро «Мысли»

Эскиз проектного бюро «Мысли»: р озовые яблони и качели им в тон. Кстати, а скажите нам, каким цветом светятся эти качели вечером?

Эскиз проектного бюро «Мысли»

Детская площадка, киоск, шестиполосная дорога

Интересно, как местные жители будут использовать этот столик

Справа и слева пешеходные зоны, а в центре можно проехать на автомобиле.

Солнце припекает, неудивительно, что шезлонги пустуют

А вот такое мощение дорожек неудобное: гравий разлетается за пределы бордюра, а плитки, уложенные на манер железнодорожных шпал совсем не попадают в шаг.

Когда внезапно забыли, что планировали безбарьерную среду

Вилка есть, розетки нет

Плиточное покрытие очень нравится местным скейтерам

Кто-то умудряется читать и под шум автомобилей. Впрочем, может там в руках нетленка Оруэлла? Такое где угодно прочтешь.