В Челябинске закончили строительство очередного участка пешеходного бульвара на Комсомольском проспекте — от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова. За благоустройство этой территории горожане голосовали на портале «Активный житель 74». Работы были завершены 15 июля, торжественная комиссия во главе с мэром Челябинска Натальей Котовой уже прогулялась по новому бульвару.
Пару недель спустя мы решили проверить, как новое пешеходное пространство вписалось в ландшафт, удобно ли тут гулять и отдыхать?
Напомним, проект территории разрабатывался в архитектурном бюро «Мысли» Петра Стебельского. Они выиграли в конкурсе Агентства инвестиционного развития Челябинской области в мае 2021 года.
Эскиз проектного бюро «Мысли»
По проекту (который стоил 962 500 рублей) широкий тротуар должен был превратиться в современную транзитную зону, где можно не только гулять, но и притормозить, чтобы посидеть на лавочке, поиграть с ребенком или даже поработать.
Эскиз проектного бюро «Мысли»: розовые яблони и качели им в тон. Кстати, а скажите нам, каким цветом светятся эти качели вечером?
В проекте были малые архитектурные формы, безбарьерная среда, велопарковки и велостанция для ремонта, небольшой скалодром (как в Арт-сквере, только в виде совы), шезлонги, батуты, светящиеся лавочки, гирлянды и даже Wi-Fi!
Эскиз проектного бюро «Мысли»
Конкурс на строительство пешеходной зоны администрация города разыграла осенью 2021 года. Победителем стала компания «Строймиг», которая согласилась сделать бульвар за 31 миллион 702 тысячи рублей к 15 июля 2022 года.
Комсомольский бульвар у дома № 50 начинается... ну с ларька, конечно. А потом резко — оп, и детская игровая с качелями и снарядами для лазания.
Детская площадка, киоск, шестиполосная дорога
Рядом под палящим солнцем — пара шезлонгов с видом на проезжающие мимо автомобили. Ларек может и был бы уместен, продавай там воду, фрукты, или, на худой конец, зонтики.
Интересно, как местные жители будут использовать этот столик
Детей на площадке много — крутятся на качелях, лазают по лабиринту, катаются на самокатах. Воздух наполнен детскими криками и гудками машин — дорога очень близко.
По середине бульвара — автомобильный проезд с карманами, чтобы можно было припарковаться у местного «Магнита» и других магазинов, расположенных в доме.
Справа и слева пешеходные зоны, а в центре можно проехать на автомобиле.
Назовем это компромиссом. Но ходить будем с осторожностью. Особенно там, где привычные челябинцам светящиеся качели. Кстати, это единственный архитектурный объект, над которым есть искусственный навес. Потому что шезлонги у качелей тоже стоят под самым солнцем. Видимо, чтобы загар ровнее ложился.
Солнце припекает, неудивительно, что шезлонги пустуют
Мы идем неспеша и в какой-то момент понимаем, что среда вокруг действительно безбарьерная — нам еще ни разу не пришлось что-то перешагивать, подниматься по ступеням или спускаться.
На бульваре есть несколько уединенных местечек, которые скрыты от глаз естественным навесом из ветвей деревьев. Тут подрядчикам, администрации и жителям «Комсы» несказанно повезло — участок еще с советских времен засажен лиственницами, сиренью, яблонями. Так что тени тут достаточно. Оставалось высадить декоративные кусты кизильника, барбариса и горные сосны. Клумбы пересыпаны мульчей и кусками сосновой коры — смотрится эффектно.
А вот такое мощение дорожек неудобное: гравий разлетается за пределы бордюра, а плитки, уложенные на манер железнодорожных шпал совсем не попадают в шаг.
В проекте заявлены удивительные яблони Недзвецкого, которые цветут розовым цветом. Но пока отличить их от других приживающихся деревьев практически невозможно.
Пытаемся загуглить картинку особенных яблонь, но обещанного WI-Fi нет нигде на протяжении всего бульвара. Как и нарядных гирлянд из огоньков подсветки. Вместо них — незаконная аудиореклама, источник которой примотали скотчем прямо к дереву напротив ТК «Комсомольский». Это здание буквально разрывает пешеходное пространство и портит все настроение — видом, рекламой и отсутствием занижения у бордюров.
Когда внезапно забыли, что планировали безбарьерную среду
А мы отправляемся дальше, на поиски батутов, велостанции для ремонта и скалодромной совы.
Вторая часть бульвара короче (вдоль дома № 66), темнее и скучнее. Здесь нашелся один крошечный батут. Ну, за киоском нашелся.
И несколько светящихся малых архитектурных форм. Одна из которых светиться никак не могла, потому что вилка от электрической скамейки валялась рядом, никуда не воткнутая.
Вилка есть, розетки нет
Прогулочная зона тянется вдоль дома, мимо крылечек разных магазинов. Часть из них закрылась и выглядит уныло. Другая часть как может, поддерживает внешний вид. А крылечко и газон возле частного мини-отеля, у которого и названия-то нет выглядит даже лучше свежеблагоустроенных клумб. Наверное потому, что тут постоянно ухаживают за цветами, убирают мусор, а при нас еще и траву подстригали!
Плиточное покрытие очень нравится местным скейтерам
Скалодром на Комсомольском бульваре обнаружить не удалось. Удивительно, но велостанцию тоже. Объект придумали и создали в Челябинске, в компании «Кубрик». Громко презентовали в день завершения строительства, а через несколько часов увезли.
Эдуард Шамсутдинов, руководитель компании «Кубрик», тогда сообщил нам, что велостанцию пришлось забрать на доработку. Объект в тестовом режиме поставили за пару дней до визита мэра. И в первую же ночь неизвестные срезали все инструменты и повредили конструкцию. Эдуард обещал вернуть усиленную версию велостанции на место через неделю. Не получилось.
Благоустроенная территория сама собой сходит на нет и заканчивается парковкой. Спасибо, что не киоском, как почти все на Комсомольском проспекте.
Кто-то умудряется читать и под шум автомобилей. Впрочем, может там в руках нетленка Оруэлла? Такое где угодно прочтешь.
Добавим, что в 2023 году бульвар будут продолжать чуть ли не до улицы Чичерина. Проект для этого участка проспекта пока разрабатывается. А будет ли в нем сова-скалодром, велостанция или еще хотя бы один батут для симметрии — увидим.
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