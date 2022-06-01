Названы лауреаты фестиваля «Сцена‑2022»

В этом году в профессиональном конкурсе участвовали только спектакли для детей

«Волнительный момент — быть сегодня в обновленном Театре кукол, который меня просто поразил. Два года коллектив театра ждал этого момента. Уверена, здесь никогда не будет пустых мест. Я рада, что на фестивале работало не только взрослое, но и детское жюри, ребята работали очень ответственно. Дети, как известно, самый строгий и требовательный зритель. В афишах наших театров очень много замечательных спектаклей для детей. Спасибо всем театральным деятелям за ваш вдохновенный труд!»

— сказала Ирина Текслер.



мюзикл «Снежная королева» (Театр драмы им. Н. Орлова) — специальный приз от детского жюри и «Лучшая работа режиссера» (Илья Архипов),





(Театр драмы им. Н. Орлова) — специальный приз от детского жюри и «Лучшая работа режиссера» (Илья Архипов), спектакль «Дубровский» (Магнитогорский театр оперы и балета) — «Лучшая женская роль» (Мария Менщикова),





(Магнитогорский театр оперы и балета) — «Лучшая женская роль» (Мария Менщикова), спектакль «Мой папа — птиц» (Озерский театр драмы и комедии «Наш дом») — «Лучшая мужская роль» (Вохобжон Азимов),





(Озерский театр драмы и комедии «Наш дом») — «Лучшая мужская роль» (Вохобжон Азимов), спектакль «Спят медведи и слоны» (Челябинский театр современного танца) — «Лучшая работа хореографа» (Ольга Пона),





(Челябинский театр современного танца) — «Лучшая работа хореографа» (Ольга Пона), спектакль «Сказки Белого моря» (Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино») — «Лучшая работа сценографа» (Ильдар Валиахметов),





(Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино») — «Лучшая работа сценографа» (Ильдар Валиахметов), спектакль «Бибигон» (Челябинский Театр кукол им. В. Вольховского) — «Лучшее прочтение детской классической литературы»,





(Челябинский Театр кукол им. В. Вольховского) — «Лучшее прочтение детской классической литературы», спектакль «Дюймовочка» (Челябинский Молодежный театр) — «Лучшая женская роль второго плана» (роль Ласточки, Елена Сатаева),





(Челябинский Молодежный театр) — «Лучшая женская роль второго плана» (роль Ласточки, Елена Сатаева), мюзикл «Алиса в стране чудес» (Челябинский театр оперы и балета) — «Лучшая визуальная культура спектакля»,





(Челябинский театр оперы и балета) — «Лучшая визуальная культура спектакля», спектакль «Мой папа па-па-па-па-па!» (Челябинский Камерный театр) — «Лучший актерский ансамбль»,





(Челябинский Камерный театр) — «Лучший актерский ансамбль», спектакль «Мораль сей басни такова...» (Златоустовский драматический театр «Омнибус») — «За верность традициям «Театрального урока»,





(Златоустовский драматический театр «Омнибус») — «За верность традициям «Театрального урока», спектакль «Дом, в котором нескучно!» (Магнитогорский драматический театр) — спецприз «Лучший спектакль для семейного просмотра»,





(Магнитогорский драматический театр) — спецприз «Лучший спектакль для семейного просмотра», спектакль «Гринч» (Челябинский театр «Манекен») — спецприз «Лучший образ сказочного мира».





«Участие в фестивале приняли все театры Челябинской области. Даже Театр Ольги Пона в том году поставил спектакль для детей, чтобы попасть на фестиваль „Сцена-2022“ (смех в зале). Этот фестиваль проводится при поддержке губернатора Челябинской области, и больше, я думаю, никогда не возникнет вопроса, а состоится ли следующий»,

— отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

