В конкурсе приняли участие все театры Челябинска и городов области. Жюри отсмотрело 15 постановок в разных жанрах: от мюзикла до пластического спектакля. Кроме театральных критиков работы оценивало и детское жюри.
Торжественный вечер открыла общественный деятель, руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер.
«Волнительный момент — быть сегодня в обновленном Театре кукол, который меня просто поразил. Два года коллектив театра ждал этого момента. Уверена, здесь никогда не будет пустых мест. Я рада, что на фестивале работало не только взрослое, но и детское жюри, ребята работали очень ответственно. Дети, как известно, самый строгий и требовательный зритель. В афишах наших театров очень много замечательных спектаклей для детей. Спасибо всем театральным деятелям за ваш вдохновенный труд!»— сказала Ирина Текслер.
Победителями и лауреатами фестиваля «Сцена-2022» стали:
- мюзикл «Снежная королева» (Театр драмы им. Н. Орлова) — специальный приз от детского жюри и «Лучшая работа режиссера» (Илья Архипов),
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спектакль «Дубровский» (Магнитогорский театр оперы и балета) — «Лучшая женская роль» (Мария Менщикова),
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спектакль «Мой папа — птиц» (Озерский театр драмы и комедии «Наш дом») — «Лучшая мужская роль» (Вохобжон Азимов),
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спектакль «Спят медведи и слоны» (Челябинский театр современного танца) — «Лучшая работа хореографа» (Ольга Пона),
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спектакль «Сказки Белого моря» (Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино») — «Лучшая работа сценографа» (Ильдар Валиахметов),
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спектакль «Бибигон» (Челябинский Театр кукол им. В. Вольховского) — «Лучшее прочтение детской классической литературы»,
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спектакль «Дюймовочка» (Челябинский Молодежный театр) — «Лучшая женская роль второго плана» (роль Ласточки, Елена Сатаева),
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мюзикл «Алиса в стране чудес» (Челябинский театр оперы и балета) — «Лучшая визуальная культура спектакля»,
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спектакль «Мой папа па-па-па-па-па!» (Челябинский Камерный театр) — «Лучший актерский ансамбль»,
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спектакль «Мораль сей басни такова...» (Златоустовский драматический театр «Омнибус») — «За верность традициям «Театрального урока»,
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спектакль «Дом, в котором нескучно!» (Магнитогорский драматический театр) — спецприз «Лучший спектакль для семейного просмотра»,
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спектакль «Гринч» (Челябинский театр «Манекен») — спецприз «Лучший образ сказочного мира».
Гран-при фестиваля «Сцена-2022» получил спектакль Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» «Мой папа —птиц».