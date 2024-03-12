На улице Карла Маркса в Челябинске огородили объект культурного наследия

Конструкцией хотят защитить благоустроенную улицу от недобросовестных гуляк

На пересечении улиц Кирова и Карла Маркса в Челябинске установили металлическую конструкцию. Она расположилась на недавно благоустроенной территории, где убрали культовые книжные ряды. Работы заметил корреспондент информагентства и обратился в администрацию города за комментарием.





Как рассказали в мэрии Челябинска, на железной конструкции разместят баннер, который закроет частную собственность от пешеходов и огородит задний фасад дома по улице Кирова, 145.

«Данной конструкцией планируется обеспечить безопасность частного объекта, где ранее произошел пожар, а также ограничить доступ людей», — сказано в официальном комментарии.

Конструкция примыкает к дому купца Ахунова — объекту культурного наследия, построенному в конце XIX века. Раньше территория уже была огорожена, но грязным и рваным тентом, а закуток со стороны улицы Маркса ночные гуляки использовали как общественный туалет. Сейчас объект культурного наследия стоит с проломившейся под слоем снега крышей в задней части здания, где в 2007 году произошел пожар.





Как ответил корреспонденту «Первого областного» председатель государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Алексей Федичкин, исторические памятники, включенные в реестр, подлежат обязательному сохранению. По нашим данным, госкомитет должен направить собственникам охранное обязательство. Этот документ возлагает обязанности по проведению ремонта, реконструкции или же работ по сохранению объекта в первозданном виде. Однако на официальном сайте ведомства информация об охранном обязательстве на дом Ахунова отсутствует, а здание продолжает стоять без ремонта уже 18-й год.