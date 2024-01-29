На сцену Челябинского театра кукол возвращается спектакль про маленького ослика

Одна из самых популярных постановок была снята еще до реконструкции здания

9, 10 и 11 февраля Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского представит обновленный спектакль «Мечты маленького ослика» (4+), который был поставлен в 2017 году, но по техническим причинам снят с репертуара и теперь возвращается на сцену.

Это история ослика, который хотел быть кем угодно, только не осликом, но больше всего красивой бабочкой. Он смело покидает свой родной дом и, разумеется, идет навстречу приключениям. В театре считают, что этот эмоциональный опыт переоценки ценностей и приближения к своей мечте важно пережить и юным, и взрослым зрителям, поэтому на спектакль ждут зрителей семьями.

Кроме того, в театре репетируют новую премьеру для взрослых — спектакль «Буря» (18+) по пьесе Уильяма Шекспира. Ставит режиссер Александр Янушкевич, автор знаменитого «Годунова», который вошел в шорт-лист национальной театральной премии «Золотая маска», и «Дон Жуана».