На сцене челябинского театра состоялась премьера оперы «Турандот»

Мероприятие посетила общественный деятель Ирина Текслер

Вечером 17 февраля на сцене Челябинского театра оперы и балета имени Михаила Глинки впервые сыграли легендарную оперу Джакомо Пуччини «Турандот». Спектакль посетила общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. В своем телеграм-канале она подчеркнула, что подобные постановки требуют профессиональной смелости и уверенности в своих силах. И творческая команда Челябинского оперного театра справилась с такой задачей.

«Режиссер, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Стародубцев и народный художник России Вячеслав Окунев долго работали над постановкой. Их замысел в том, чтобы разделить сказку и жизнь, вымысел и реальность, и эту двойственность творческий тандем попытался передать в эстетике, сценографии, костюмах, манере игры, пластике. В постановке применяется эффект „театра в театре“. Творческая команда Челябинской оперы успешно справилась с такой большой задачей»,— написала Ирина Текслер.

Также она поздравила с премьеров руководителя театра Владимира Досаева, который, по словам Ирины Текслер, вдохнул в театр новую жизнь. И именно благодаря ему театр смело берется за сложные постановки, активно гастролирует, принимает на своей сцене масштабные проекты, а также сотрудничает с Большим театром.

«Это прекрасный пример того, как учреждениям культуры нужно выстраивать взаимодействие с областным правительством и региональным бизнесом, работать со зрителем, налаживать коммуникацию в профессиональном сообществе, в том числе с театрами других регионов и дружественных стран»,— заключила Ирина Текслер.

Ранее корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на генеральной репетиции постановки и побеседовали с Вячеславом Стародубцевым и Вячеславом Окуневым.