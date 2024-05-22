На «Рыжий фест — 2024» в Челябинск приедет Леонид Юзефович

Фестиваль будет идти три дня

Челябинская Публичка рассказала о дате проведения традиционной Южно-Уральской ярмарки «Рыжий фест» и приглашенных писателях. В числе известных имен — Яна Вагнер, Леонид Юзефович и Виктор Ремизов.

На встречах с южноуральцами писатели представят свои новинки: роман-катастрофу «Тоннель», повесть «Поход на Бар-Хото» и исторический роман «Вечная мерзлота». Также организаторы книжного фестиваля обещают встречи с поэтами, прозаиками, драматургами, переводчиками, литературными критиками из мегаполисов и российской глубинки.

«Ежегодно в конце сентября Челябинск становится средоточием литературной жизни, притягивая на Южный Урал не только крупные издательские холдинги, но и самобытные издательства с разных концов страны, от Калининграда до Владивостока. Но главная ценность литературного фестиваля — это, конечно же, встречи с любимыми авторами, живое общение и те созидательные изменения, которые запускаются в культурном пространстве», — рассказала программный директор Всероссийского литературного форума «Рыжий фест» Ульяна Бисерова.

В 2024 году ярмарка отпразднует свой первый маленький юбилей — пять лет. Главная тема уже известна: она будет посвящена читательским династиям и издательствам, работающим как для взрослой аудитории, так и для детской. Программа фестиваля для детей в этом году даже обретет свое название — «Морковный фреш».

Ежегодно на Южно-Уральскую книжную ярмарку приезжает более 80 книжных издательств: как известные холдинги, так и региональные издательства, в том числе работающие с языками коренных народов России. На этот раз фестиваль и книжная ярмарка пройдут в Челябинске 27, 28 и 29 сентября.

Напомним, в прошлом году хедлайнером феста стал Алексей Иванов.