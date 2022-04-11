Все началось летом 2021 года на режиссерской лаборатории «Контур советской детской литературы», которая проходила в театре. Режиссер Александра Ловянникова из Москвы предложила почитать «Чужие письма. Киносценарий» Натальи Рязанцевой. Обсуждение получилось столь бурным, что в Молодежном театре решили, что такой спектакль непременно нужен. Заметим, что «Чужие письма» и «От двух для пяти» по Чуковскому — два эскиза режиссерской лаборатории «Контур», которые взяли в репертуар.
Сюжет советского фильма был построен на категоричной морали: читать чужие письма нехорошо. В Молодежном театре не меняют ни эпоху, ни саму коллизию. Режиссер Александра Ловянникова считает важным сделать историю, которая — в отличие от большинства современных пьес о подростках — не оправдывает поступок девушки.
«История “Чужих писем”, написанная в советское время, показывает нам другого подростка, здесь он просто плохой человек, завистливый, лгущий, который готов под видом помощи разрушить чужую жизнь. Мне кажется, эта смена точки зрения может быть сегодня дико интересной. Возможно, это заставит подростков посмотреть по-другому на себя, своих одноклассников, друзей по двору. И главное, поскольку это не настолько известная история, она может для них оказаться новой, и будет дополнительный интерес, ведь неизвестно, чем она закончится», — считает режиссер.
Именно такой провокативный подход дает тему для открытой дискуссии. Вечером после премьеры в театре планируют свободное общение зрителей с авторами спектакля.
Кроме того, к премьере в театре готовят сюрприз — сто зинов, маленьких самиздатовских журналов, которые создала художник Алиса Жихарева (на фото — один из разворотов). Их подарят всем заинтересовавшимся зрителям. Алиса Жихарева — одна из создателей галереи современного искусства «Клоповник» в Челябинске, которая была закрыта в марте 2022 года. Об одном из последних проектов «Клоповника» — выставке самиздата «Беспечатники» — мы рассказывали подробно.
«Меня пригласил в этот проект главный режиссер театра Иван Миневцев, за что ему отдельное спасибо. И для меня, и для театра это эксперимент, который оживет, когда с ним начнут взаимодействовать люди. Меня зацепил подход к этой истории Александры Ловянниковой. Она поворачивает сценарий так, что сочувствуешь каждому герою. Здесь нет хороших и плохих персонажей – они слишком живые, чтобы судить о них плоско. Как и сама история – она будто просто происходит, как всё в жизни, а не чтобы кто-то оценил ее мораль»,— говорит Алиса Жихарева.