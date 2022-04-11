На премьере в Челябинске зрителям подарят самиздат

15 апреля в Молодежном театре состоится премьера спектакля «Чужие письма»

«История “Чужих писем”, написанная в советское время, показывает нам другого подростка, здесь он просто плохой человек, завистливый, лгущий, который готов под видом помощи разрушить чужую жизнь. Мне кажется, эта смена точки зрения может быть сегодня дико интересной. Возможно, это заставит подростков посмотреть по-другому на себя, своих одноклассников, друзей по двору. И главное, поскольку это не настолько известная история, она может для них оказаться новой, и будет дополнительный интерес, ведь неизвестно, чем она закончится»,

— считает режиссер.

«Меня пригласил в этот проект главный режиссер театра Иван Миневцев, за что ему отдельное спасибо. И для меня, и для театра это эксперимент, который оживет, когда с ним начнут взаимодействовать люди. Меня зацепил подход к этой истории Александры Ловянниковой. Она поворачивает сценарий так, что сочувствуешь каждому герою. Здесь нет хороших и плохих персонажей – они слишком живые, чтобы судить о них плоско. Как и сама история – она будто просто происходит, как всё в жизни, а не чтобы кто-то оценил ее мораль»,

— говорит Алиса Жихарева.