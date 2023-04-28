На «Ночи музеев» в Челябинске будут делать макет Аркаима, танцевать k‑pop и рисовать светом

Всероссийская акция состоится 20 мая, опубликована предварительная программа

Музеи и картинные галереи Челябинской области присоединятся к Ночи искусств, которая состоится 20 мая. Подробная программа еще не составлена, но главные музеи Челябинска уже рассказали об основных мероприятиях.



На площадке возле Исторического музея Южного Урала состоится танцевальный батл фанатов корейской музыки k-pop. В большом выставочном зале спектакль «Малахитовая шкатулка» покажет Новый художественный театр. На крыше музея запланирована интерактивная программа для детей «Воробьиные сказки». Также запланировано дефиле в кимоно в рамках выставки «Беседы о Востоке», а на летней эстраде вечером выступят музыканты из «Глазов band» и барабанщики The noise. Праздничная программа целиком уже есть на сайте музея.



В Музее искусств еще не закончится выставка полотен Шагала, так что большая часть праздничных мероприятий будет связана с ней. Запланированы творческие мастер-классы для детей и взрослых: в группах будут рисовать кляксами и пальцами, расписывать витражи и сумки-шоперы. У входа в музей устроят конкурс рисунков мелом. А как стемнеет — всех желающих научат делать крутые фотографии с помощью фризлайта.



Еще в программе — лекции об искусстве вообще и о Шагале в частности, встреча-дегустация ретродухов и не только. Полная программа уже опубликована в социальных сетях музея.



Почти самый далекий от Челябинска, но уникальный музей Аркаима тоже придумал специальные события для «Ночи музеев». Здесь устроят квест по экспозиции, дефиле исторических костюмов, мастер-класс по росписи и главное — архитектурный урок, участники которого сделают макет «Сотворение Аркаима». Запланирован и музыкальный концерт. Можно будет присутствовать на празднике онлайн, но лучше приехать лично, с полным погружением. Тем более, что в этом сезоне по территории заповедника проложили уникальную автомобильную экскурсию.



Подробная программа «Ночи музеев» во всех городах области будет выложена чуть позже.

