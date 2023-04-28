В Челябинске устроят сеанс уличной астрономии

Любители поглядеть на звезды поставят телескопы прямо на улице





В сквере им. Столыпина в Челябинске (это возле органного зала) 29 апреля состоится встреча любителей астрономии. Участники сразу нескольких кружков Челябинска («Гравитация», AstroChe, «Курчатов Центр» и астрономический кружок «Апекс» при ДПШ им. Крупской) поставят свои телескопы прямо на тротуар. Будут рассказывать о космосе, показывать все, что можно увидеть через телескоп. Принять участие в мини-лекции и наблюдениях за звездами могут все желающие.



Навскидку в программе: Луна, Венера, шаровые и рассеянные звездные скопления и другие объекты, которые получится увидеть. Ну и, естественно, общение и ответы на вопросы. Все зависит от погоды: чем яснее будет небо, тем больше можно будет рассмотреть.

Пока прогноз погоды благоволит: синоптики предупреждают о небольшом похолодании (+14, не теплее), но небо будет чистым.

С собой организаторы рекомендуют взять теплую одежду, чай и гору космических вопросов. Дети тоже могут присутствовать!

Напомним, встреча состоится 29 апреля в 19:30 в сквере имени Петра Столыпина возле концертного зала «Родина».