На набережной реки Миасс в Челябинске проходит праздничная программа «Пасхальные перезвоны»

Для зрителей организовали концерт и различные мастер-классы

Сегодня, 24 апреля, в Арт-сквере на набережной реки Миасс в Челябинске проходит праздничная программа «Пасхальные перезвоны», посвященная Светлой Пасхе. Для горожан организовали различные мастер-классы, фотозоны, а также праздничный концерт с участием профессиональных артистов. Кроме того, все желающие могут научиться звонить в колокола, передает журналист ИА «Первое областное».

На набережной реки Миасс сегодня многолюдно: сотни горожан пришли посмотреть выступления участников хореографического ансамбля «Ласточка», коллектива театр-танца «Выкрутасы» и вокальной студии «Вдохновение». Свои талантом блеснут и актеры театра «Манекен»: они покажут зрителям праздничный спектакль.

Те, кому песни и танцы не интересны, отправились учиться мастерить пасхальные корзинки и обереги на магнитах. Другие пошли фотографироваться рядом с большими расписными пасхальными яйцами. Малышей развлекают ростовые куклы и аниматоры.

Особенность праздника — раздающийся колокольный звон. Научиться звонить в колокола предлагают всем желающим, но и послушать профессионалов зрителям удастся: сегодня на набережную прибыли звонарь челябинского храма святого мученика Иоанна Воина Андрей Курбатов и служители храмов «Утоли моя печали», «Всецарица», храмов святого Благоверного Александра Невского, преподобного Сергия Радонежского и святых апостолов Петра и Павла и других.

Где еще можно сегодня отметить Пасху в Челябинске — читайте в нашем материале.