Где и как отметить Пасху в Челябинске

Помогаем спланировать праздничное воскресенье, 24 апреля

Пасхальные гулянья

Набережная реки Миасс

24.04, 13:00—17:00







Самое масштабное светское пасхальное событие в городе — гулянья на набережной реки Миасс. На сцене амфитеатра споет вокальная студия «Вдохновение», со своими номерами выступят хореографический ансамбль «Ласточка» и театр танца «Выкрутасы», а вечером в 16:30 на сцену выйдут актеры театра «Манекен».

Прямо у Арт-сквера устроят пасхальный перезвон, а после ударить в колокол сможет любой желающий.

Здесь же на мастер-классах можно попытаться смастерить корзинку, пасхальный талисман в виде зайчика или оформить памятный магнит.

Гастрофест

Набережная у «Мегаполиса»

23.04, 24.04, 13:00—23:00





От амфитеатра можно будет прогуляться по набережной до «Мегаполиса», где 23 и 24 апреля пройдет гастрофест. Обещают дегустации, меню из 300 блюд, живую музыку и мастер-классы по росписи пряников, приготовлению бургеров, сладкой ваты и мороженого. Это не традиционный пасхальный обед, но для праздничного настроения — вполне.

Пасхальные пения в филармонии

Концертный зал «Родина»

24.04, 15:00





Челябинский камерный хор вместе с детской капеллой и симфоническим оркестром Южного Урала на сцене филармонии споют ораторию «Дети пишут Богу». Ребят 6—10 лет спросили, что бы они хотели узнать у Бога, и собрали абсолютно разные вопросы — от «Почему дует ветер?» до «Зачем мы живем?». Есть и полные отчаяния ответы, например: «Я не верю в Тебя; я очень хочу, чтоб к нам папа вернулся». На основе ответов поэт Константин Рубинский написал текст для хора, а композитор Евгений Кармазин — музыку для оратории.

Делаем пасхальную открытку

Челябинский центр искусств

ул. Сони Кривой, 30

24.04, 14:00





Художница Евгения Галкина проведет мастер-класс по созданию пасхальной открытки. Сделать небольшой подарок своими руками желающие смогут бесплатно. Нужно только предупредить, что придете, чтобы на всех хватило материалов.

Пасхальная выставка для детей

Исторический музей Южного Урала

24.04, в 11:30 и 15:30





В Историческом музее выставят пасхальные яйца, украшенные традиционными славянскими способами: расписные, окрашенные с помощью воска, с выцарапанными узорами и другие. Устраивает экспозицию детский музей — отделение исторического, где проводят экскурсии и мастерские для детей.

На экскурсии детям расскажут, почему перед Пасхой собирают веточки вербы, как раньше готовились к Пасхе и почему в этот праздник принято красить яйца. Ребят ждут вместе с родителями, но просят заранее записаться.

Выставка пасхальных открыток

Музей почтовой связи

Работает в будние дни до 15.05





В Музее почтовой связи впервые открыли выставку пасхальных открыток. В экспозиции более 150 открыток из личных коллекций, из них 60 — дореволюционные. Правда, музей работает только в будни, во время воскресной прогулки зайти и посмотреть не получится.