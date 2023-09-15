На набережной Челябинска восстановят историческую стену

В мэрии объяснили, зачем разобрали каменную подпорку вдоль Миасса

На набережной Миасса в Челябинске продолжают восстановление подпорной стенки вдоль реки. Объект исторического наследия укрепят и отреставрируют, сообщили в мэрии Челябинска.



Недавно в соцсетях жители Челябинска стали сообщать, что историческую каменную стенку разбирают рабочие. В администрации города объяснили, что все работы согласованы, реставрацию контролирует комитет охраны ОКН Челябинской области. Некоторые заваленные и разрушенные части кладки действительно разбирают. Их заменят аутентичными камнями.

В техническом задании на сайте госзакупок говорится, что после проведения всех работ кладка должна выглядеть однородной.

Напомним, что восстанавливает исторический объект компания «Объединение по реставрации». Работы должны закончиться до 30 сентября 2023 года. Их стоимость оценена в 1,24 млн рублей.