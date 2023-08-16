Речь идет о подпорной береговой стенке старой набережной, которая признана частью объекта культурного наследия «Культурный слой Челябинска XVIII—XIX веков». Работы по реставрации и укреплению должны были провести еще в 2019—2021 годах.

Чтобы переложить завалившиеся и разрушенные места кладки, нужно будет вырыть землю до основания, некоторые участки разобрать и восстановить аутентичным камнем. В техническом задании на сайте госзакупок говорится, что после проведения всех работ кладка должна выглядеть однородной.

«Предмет контракта — выполнение спасательных, археологических работ на объекте культурного наследия — подпорная стенка на территории вдоль южного берега реки Миасс в Челябинске», — говорится в техническом задании.
Работы проведет местная компания «Объединение по реставрации», сообщает BFM74.ru. Это предприятие как единственный участник победила в аукционе МБУ «ЭВИС», которое отвечает за содержание и благоустройство набережной. Работы должны закончиться до 30 сентября 2023 года. Их стоимость оценена в 1,24 млн рублей.