На кастинг в «Зеленую передачу» пришли биологи, юристы и стоматологи

И при этом все они мужчины

«Я занимаюсь садоводством с пяти лет. Я прекрасно помню, как мы с бабушкой в первый раз посадили красный перец. Мне было пять лет. С тех пор в моей жизни было ни дня без растений. Концепция моего сада — ленивый сад»,

— рассказывает биолог Борис Мазырко, у которого теперь консультируются все окрестные бабушки-садоводы.

Состоялся первый этап кастинга на роль соведущего Светланы Налетовой в «Зеленую передачу» на ОТВ. Конкурс был объявлен телеканалом весной по случаю 15-летия одной из самых популярных программ. Требовался мужчина старше 25 лет, «мастер на все руки, смекалистый, с навыками садоводства».На первый отборочный этап пригласили 30 человек из ста приславших заявки. Среди соискателей были биологи, пиарщики, экономисты, юристы, ветеринары, стоматологи, менеджеры по продажам, ведущие праздников от 25 до 50 лет и даже одна девушка из Миасса, которая решила порвать шаблон конкурса.Примерно каждый второй мужчина обнаружил профессиональное знание основ садоводства и огородничества: свободно рассуждали о сортах клубники, цвете побегов, особенностях аэрации газона и плоскорезе Фокина. Что забавно, каждый второй конкурсант был с бородой.Каждый из участников отбора старался поразить жюри своими достижениями: один построил большой туалет, другой отлично жарит мясо и овощи, третий вырастил красный салат в перевернутых горшках и назвал «бедный Йорик», четвертый посадил газон, пятый был сыном одноклассницы Светланы Налетовой, а единственная девушка намеревалась поспорить с каждым из экспертов «Зеленой передачи».

Иван Лешаков давно мечтал работать на телевидении

«У меня нет точного образа соведущего. Мне очень импонируют участники, которые прекрасно разбираются в теме, но не хочется отказываться от варианта „мальчик с нуля“, который будет как неофит с горящими глазами расспрашивать на темы, которые мне уже в силу опыта кажутся понятными и малоинтересными. Собственно, отчасти по этой причине и был объявлен кастинг: многие вопросы кажутся мне очевидными. Я приятно удивлена компетентностью ребят, которые пришли сегодня»,

— поделилась своими впечатлениями ведущая «Зеленой передачи» Светлана Налетова.

На кастинге отобрали восемь человек. Во второй тур прошли Роман Мекин, Сергей Филлимонов, Максим Новиков, Борис Мазырко, Дмитрий Сиваш, Егор Мицкевич, Иван Лешаков, Иван Якунин. Жюри под председательством заместителя генерального директора ОТВ Павла Михайлова оценивало не только знания, но и телегеничность, реакцию, а также способность ясно формулировать мысли вслух. Новый соведущий будет не просто красивым парнем в кадре, а полноценным автором программы.

Светлана Налетова и ее герои-победители

Полуфиналистам предстоит второй этап: полевые испытания. Молодые люди отправятся на съемки: будут брать интервью, а также работать на участке. Постоянные зрители «Зеленой передачи» смогут оценить новых ведущих в кадре. Победителя объявят в сентябре.