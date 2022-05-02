«Зеленая передача», секреты и любовь Светланы Налетовой

15 лет назад впервые вышла в эфир самая популярная в регионе программа для садоводов

Мне лет 12. Мы живем на Северо-востоке, сад — в Чурилово. Садимся в битком набитый автобус. Всю дорогу я рыдаю. Это были какие-то галеры: комары! сорняки! Все друзья в этом время гоняют на великах! Мне было лет 15, когда мама сказала: «Так, все. От тебя одна нервотрепка, нытье и визги. Ты свободна».

Как и почему появилась «Зеленая передача»? Кто ее придумал? Как менялось поколение зрителей? Когда стало понятно, что передача популярна? Правда ли, что хипстеры стали садоводами? Эти и другие вопросы мы обсудили с бессменным редактором и автором программы, журналистом ОТВ Светланой Налетовой.— В точности моя история. Я помню этот еженедельный кошмар.— Мама даже пережила свою минуту славы. Ехала в автобусе, услышала разговор о «Зеленой передаче» и поправила одну из пассажирок. «Можно подумать, вы там кого-то знаете!» — фыркнула дама, на что мама гордо ответила, что Светлана Налетова — ее родная дочь.— (С) Нет. Сказали, что мама Светланы Налетовой на автобусе не ездит.

Светлана Налетова и Светлана Бацан, создатели и авторы «Зеленой передачи» в фирменных зеленых косынках, 2009 год

— Никто. Некий мужчина, имени которого история не сохранила, настойчиво предлагал Свете Бацан: давайте сделаем передачу для садоводов и будем зарабатывать бешеные деньги! Света считалась корреспондентом из народа и специализировалась на сельском хозяйстве. Наверное, поэтому он к ней с этой идеей и приставал.— Конечно. Мужчина пропал, а идея осталась. И вот однажды Бацан и говорит: «А давай? Интересно же!»Из «Телефакта» нас никто не отпустил. К тому времени мы лет десять работали в новостях. Наш любимый директор Юрий Вишня сказал: «ОК, девочки. Пробуйте». И мы начали снимать параллельно с новостями сюжеты про сад и огород.— Мы этого вообще не понимали. Мы делали, что нравилось нам самим. Начали с самых азов. У Светы появился участок в Бутаках, и непонятно было, что там делать. Я помогала родителям мужа на даче. Помогала не из любви к садоводству, а просто потому что была добропорядочной женой. Анатолий Георгиевич и Эмма Ниловна Налетовы — чудесные родители моего мужа. Вот кому я обязана любовью к саду.Лучшим комплиментом от Анатолия Георгиевича было обращение к сыну: «Дима! Не сажай морковку! Пусть Света, у нее легкая рука».

Съемки программы всегда проходили в самых живописных условиях

Если сейчас пересмотреть наши первые программы — это очень смешно. Какими мы были наивными и глупыми! Какие катастрофически безграмотные вопросы мы задавали опытным садоводам! Как они, бедные, нас терпели.

— Наверное. И так как у нас не было конкурентов, мы не чувствовали себя дурочками. Нам очень повезло с экспертами, которые с нами начинали: они к нашим просьбам относились ответственно и с пониманием. С первой программы и до сих с нами Светлана Иосифовна Мартынова. Мы, конечно, подружились за годы. Она говорит: «Вы были такие дурочки, но это было так мило!» Словом, садоводы старшего поколения понимали, если они нас не поддержат, программа загнется.— Конечно. Они в любое время дня и ночи брали трубку, отвечали на дурацкие вопросы, искали новых героев.

Светлана Иосифовна Мартынова, садовод-опытник, постоянный консультант и друг «Зеленой передачи»

Так вот, в электричках ехала наша целевая аудитория! Мы заходили в вагон и с недоумением понимали, что нас узнают. В вагонах люди рты открывали. Мы не понимали, что за странная реакция. Так выяснилось, что мы телезвезды.





— Слава подбиралась с разных сторон. Свету Бацан однажды узнали в бане. Она смеялась: не знала, говорит, каким тазиком прикрыться. Мы поняли случайно. В электричках.— Года через два мы стали выпускать собственное печатное издание. Это был наш первый и последний частный бизнес — «Зеленый журнал», формата А4, на дурацкой бумаге с цветной обложкой. Печатали тиражом 10 тысяч экземпляров. Это был 2009-й примерно год.— Сейчас да. Так вот, мы сами бегали по электричкам и продавали его. Он и в киосках лежал, но возвраты были тотальные. До сих где-то в гараже валяются эти пачки. Мой муж Дима, который всю жизнь в продажах, прекрасно понимал, какой это провальный проект. На первых порах пытался давать советы, потом махнул рукой. Тысяч по десять мы заработали.

Светлана Бацан и Светлана Налетова (фото Александра Кондратюка)

Да, когда мы начинали, наша типичная аудитория выглядела примерно так — бабушка в платочке и в растянутых трениках, которая стоит попой кверху на участке. Но это устаревшее представление о садоводах. Сейчас наша аудитория выглядит совсем иначе.

Нам еще писали письма. Бумажные! Одно из них я помню до сих пор: «Девочки, большое вам спасибо за то, что вы делаете. Я вас очень люблю, Наташа и Наташа». Наш любимый оператор Михаил Драков долго нас так дразнил.— Очень весело. Хлебосольно, с винопитием, с накрытым столом. И сейчас так же: садоводы готовятся к нашему приезду, накрывают столы, наряжаются, достают вкусное. Всей улицей собираются.— Примерно. Я застала то счастливое время, когда приезд телевидения был событием: «К нам камера приехала!» Во-первых, эти люди так воспитаны, а во-вторых, чувствуют, как искренне мы к ним относимся, как стараемся.— Пожалуйста. Садоводство — одно и самых затратных хобби человечества, на третьем месте после детей и питомцев. И это не британские ученые подсчитали. Участки под дачу или дом покупают молодые люди, которые готовы вкладывать приличные деньги в свой приусадебный участок. Покупают технику, саженцы, семена, удобрения... Сами хотят что-то высаживать, строить и придумывать ландшафтный дизайн.— Это молодые люди 30-35 лет. Они знают, что в сад надо вкладывать и деньги, и знания. Понимают, что время навоза прошло, что появляются современные гибридные сорта, новая химия для растений, много читают и смотрят.

Мы с мужем боролись долго и, когда победили, — выкорчевали десять вишен и всю землянику за одну ночь! До такой степени боялись спугнуть. На этом месте разбили газон, примерно сорок квадратных метров: сами сеяли, ровняли бочками, дощечками... Откуда у нас специальный каток?

— Да. Но в нем приходится работать — сюрприз! Думаю, я сама типичный представитель нового поколения садоводов, поэтому расскажу мой личный опыт.Когда мы приезжали в родительский сад, то были вынуждены работать по их правилам: картошка, земляника, 300 корней помидоров, вишня.... И настал момент, когда мы заговорили о газоне. Папа сказал: «Я траву не ем».Когда газон взошел, папа спросил: «А по нему ходить-то можно?» И я никогда не забуду момент, когда папа разулся и босыми ногами прошелся впервые по свежей травке! Сказал: «Ну ребята, спасибо». Это была наша победа. Папа после этого полностью передал сад в наше правление.

Мы все это сделали. А потом построили две теплицы.

Газон получился восхитительный. Газон для чего? Конечно, для отдыха. Но у мужа весь вечер пятницы и половина субботы теперь уходит только на газон (их три). Стрижка, аэрация и так далее.— Нет, конечно! Каждый год сажаем 10-12 кустиков. Объясню, зачем. Я выращиваю картошку на соломе: солому поднимаешь, откручиваешь клубенек и возвращаешь куст на место, пусть дальше растет. Просто любим молодую картошечку.— Сначала на месте смородины и вишни поставили детский городок. Это была наша ошибка. Дочь Варвара там играть не желала. Она либо на речку бежит, либо по пыльной дороге носится с друзьями. Мы не приобщаем дочь к прополке и прочим работам. Не повторяем ошибок родителей.У нас, как у всех молодых садоводов, сначала был такой этап: никакого огорода — декоративное садоводство: вот беседка, вот цветник, вот газон. Обязательно гортензии — самое любимое растение уральских садоводов. Клематисы. Обязательно хвойные: можжевельники, пихты, сосны.

Эрихт Фалкенберг, селекционер, постоянный консультант «Зеленой передачи»

Потому что... когда съедаешь помидорку, которую от и до сам вырастил из крошечного семечка — это же счастье. А первый огурец, колюченький, теплый. Запах какой!

— Ну вот что это? Хочется выращивать съедобное. Начинаешь разбираться в сортах и удобрениях.В теплицах мы стараемся выращивать перцы, баклажаны, помидоры и огурцы. Да, я знаю, что в грунте помидоры всегда вкуснее...— Вот именно. У нас же край авантюрного садоводства. Поэтому мы решили не рисковать. Плюс лук-порей, картошка, свекла, морковь, земляника. Яблоня, груша и два абрикоса.Но сценарий все равно особо не изменился: в пятницу вечером приезжаем и до вечера воскресенья работаем. Бывает, гостим у соседей, смотрим из-за забора на свой сад, и я говорю мужу: «Дим, какой у нас сад красивый!»

«Зеленая передача» выходит и зимой

— А мы не понимаем этого, правда! И потом, мы видели такие чудесные участки, восхитительные. Это заблуждение — думать, что если участок красивый и ухоженный, то люди тут ничего не делают, просто отдыхают. Все наоборот: здесь ребята серьезно потрудились.— Это правда. С недавних пор садовник — очень востребованная профессия. Их мало.Словом, пора развеять стереотип, что садовод — это бабушка с тяпкой. Нет, это прогрессивные ребята, успешные предприниматели, которые с удовольствием надевают старые джинсы и возятся с землей. Они понимают, что тебе земля отдаст больше, чем ты в нее вложишь. Садоводство становится все более компетентным. Молодые пользователи тратят деньги и на декоративные растения, и на передовые селекционные сорта, и на инструменты.

Виктор Неряхин, садовод-опытник, постоянный консультант «Зеленой передачи»

Недавно говорит: «Ну иди сюда, Света Налетова! Я тебе сейчас дам! Ты что со мной сделала? Ко мне откуда только ни приезжали за саженцами: из Красноярска, Томска, Тюмени. Из Монголии звонили!»

И это не ради пропитания совсем! Это что-то... нематериальное. Если такое чувство один раз поймал, никогда не забудешь. Все силы мне дает земля. Это настоящее, живое. Пока у нас есть сад — мы не пропадем, какие бы не были сложные времена.— Своих необыкновенно скромных героев мы находим по сарафанному радио. Приезжаем на сюжет, нам говорят: «Ой, знаете, а у меня еще Люда, вот тут через дорогу, выращивает такие орхидеи!» И всю жизнь так — один дарит нам другого.Есть виноградарь потрясающий под Южноуральском — мой любимый Юрий Иванович Аникин. У него лозы виноградные стоят, как по стойке смирно, ни былинки, ни травинки.Я обожаю своих героев, которые бесстрашно пробуют что-то новое. Мне недавно друг ландшафтный дизайнер Алексей Агапов подарил вот такую крошечную сосну, сантиметров двадцать, сосну.— Нет, только в ширину. Или есть такая Лена Омарова, которая первой в Челябинске стала выращивать помидоры серии «гном». Вырастает куст высотой в метр, а на нем — пять килограммов помидоров. Не надо ни подвязывать, ни пасынковать, но формировать необходимо. Лена эту серию разыскала где-то в Америке. Сейчас это бум.

Телезвезды Светлана Налетова и Светлана Бацан (фото Александра Кондратюка)

...Я столько раз это испытывала. Вот пятница, вечер. Ты после рабочей недели, измочаленный, нервный, никакой, открываешь садовую калитку. И тебя накрывает такое счастье.





«Зеленая передача» выходит на ОТВ каждую неделю по четвергам, в 10:00, и по- прежнему собирает у телеэкранов большую аудиторию внимательных зрителей.



— Да. Я очень благодарна этому человеку. Был огромный запрос аудитории. Этим объясняется популярность программы чуть ли не с первых выпусков: мы отвечали на вопросы садоводов. И потом, мы делали то, что нам самим было в кайф, в чем хотелось разобраться.— Наверное.Как будто в один миг прочищаешься, просветляешься, все проблемы и скандалы где-то далеко-далеко. Трудно объяснить, но каждый, кто любит возиться с растениями, хорошо знает, какую силу, мощь, волшебство дает земля. Какая это благодарная работа. И все свершается через любовь.