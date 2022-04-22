На капремонт драмтеатра в Челябинске выделили 296 млн рублей

В здании заменят канализацию, оборудуют дополнительные туалеты, обновят фойе и зрительный зал

Капитальный ремонт Театра драмы имени Наума Орлова в Челябинске продолжат в новом строительном сезоне. Рабочие этой весной привели в порядок фасад (это стоило 140 млн рублей). Возле входа появились чугунные скульптуры и барельефы. Теперь дело за внутренними помещениями. Центр по охране культурного наследия региона ищет компанию, которая заменит канализацию, оборудует дополнительные туалеты в цокольном этаже, придумает дизайн-проект для фойе, поставит новый грузовой лифт для бутафорского цеха.

Стоимость работ оценили в 296 млн рублей. Закончить подрядчик должен к 10 декабря 2023 года. Информация опубликована на сайте госзакупок. Подрядчика выберут в мае. Он должен приступить к исполнению контракта сразу после подписания договора.

Согласно техзаданию, в театре планируют провести масштабные работы. Нужно будет проложить трубы отопления, канализации и водоотведения, укрепить стены подвала, обеспечить гидроизоляцию. Кроме того, необходимо наладить систему вентиляции. В зрительном зале заменят электрооборудование и освещение. Также поставят новый лифт, который используется для транспортировки декораций из бутафорского цеха на сцену. Отдельная статья расходов — капитальный ремонт фойе театра. Дизайн-проект нужно будет согласовать с центром по охране культурного наследия, чтобы он не нарушал исторический облик здания.

Капремонт в здании драмтеатра не проводили 40 лет. Фасад отремонтирован полностью: обновлен мрамор, заменены все витражи, установлена специальная вентиляционная система. В марте завершился монтаж чугунных барельефов. Ремонт фасада полностью финансировался из регионального бюджета.