На капитальный ремонт усадьбы Демидовых в Кыштыме выделят 855 миллионов рублей

Из них полмиллиарда направят из федерального бюджета

В Кыштыме восстановят усадьбу Демидовых «Белый дом». На капитальный ремонт объекта культурного наследия требуется порядка 855 миллионов рублей. Из них полмиллиарда направят из федерального бюджета в рамках госпрограммы от министерства культуры РФ. Остальную сумму выделят из регионального бюджета.



Как сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, часть средств поступит в 2022 году.

«Первый транш в 190 миллионов поступит в будущем году, что позволит приступить к работам», — сообщил министр культуры.





Долгожданный ремонт «Белого дома» продлится три года. Уже составлен проект реконструкции, до конца 2021 года он должен получить оценку государственной экспертизы. Накануне у стен разрушенной усадьбы побывал заместитель губернатора Вадим Евдокимов и сообщил, что у правительства большие планы на этот объект. В усадьбе возродят музей, который был здесь в советское время, а также организуют креативное общественное пространство.

Напомним, что усадьба Демидовых основана в 1757 году, дом построен в 1826-м. Фасад тогда покрыли белой известковой штукатуркой, поэтому особняк в народе прозвали «Белый дом». В прошлом веке в здании работали музей, Дом пионеров, библиотека, школа рабочей молодежи и другие социальные учреждения. Но последние десятилетия усадьба находится в заброшенном состоянии и за масштабную реконструкцию объекта никто не брался.