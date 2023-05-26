На «Городской прогулке» в Челябинске жителям предлагают пройти 22 километра по городу

Маршруты ежегодного соревнования проложены по Центральному району

В Челябинске 27 и 28 мая состоится «Городская прогулка». Ежегодный проект от турклуба «Вылазки» и городского управления по спорту собирает сотни челябинцев, которые хотят получше узнать город и провести семейный выходной.



Организаторы составляют интересный маршрут по известным и необычным достопримечательностям. Так, за несколько лет горожане лучше изучили городской бор, ЧМЗ, Ленинский район и другие территории города. В этом году маршрут проложен по Центральному району, а значит, контрольные точки будут расположены и в глубине жилых кварталов, и по берегам водоемов.



Традиционно «Городская прогулка» проходит в два дня. В субботу, 27 мая, участники гуляют пешком. Есть маршруты разной протяженности. От семейной дистанции для взрослых с маленькими детьми, 7 километров, до 22 километров для тех, кому хочется увидеть всего и побольше.



По всему маршруту располагаются контрольные точки. У каждой точки свой хозяин. Это друзья и партнеры проекта, которые предлагают участникам шутливые конкурсы, интеллектуальные викторины или активные развлечения: завязать необычные узлы, придумать, как заново использовать пакет, пройти веревочный лабиринт, поплавать на каяке и так далее. Чем больше дистанция, тем больше контрольных точек.



Второй день — для велосипедистов. Здесь два маршрута — на 12 километров и на 24.



Старт всех маршрутов — в промежутке с 08:00 утра и до 11:00 дня примерно. На коротких дистанциях можно стартовать позднее. Главное — дойти до финиша до 19:00, чтобы получить заветное «ура» от организаторов, подарки и фирменный значок «Городской прогулки». 12+

