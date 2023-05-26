В Ильменском заповеднике пройдет Ночь географии

В программе геологический квест, лекции о вулканах и метеоритах

С 2 по 4 июня по всей стране проходит акция «Ночь географии» от Русского географического общества. В музее Ильменского заповедника акция будет проходить по вечерам 2, 3 и 4 июня. Для участников проведут геологический квест и две лекции.



Самым крупным событием будет игра-квест для семей с детьми. Участникам выдадут карту со станциями. Нужно будет ходить по базе заповедника и выполнять задания: разгадывать кроссворды, отвечать на вопросы ведущих, играть в игры. Квест пройдет 3 июня. Стартовать можно в 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00.

2 июня геолог Сергей Колесниченко расскажет посетителям музея о метеоритах: чем они могут быть опасны для человечества и какие секреты современная наука может узнать, изучая космические тела. Начало в 18:00 в музее заповедника.

4 июня художник Сергей Малков расскажет о вулканах и водопадах Исландии. Все наблюдения он делал сам во время путешествий по острову. Сергей поделится научными фактами и личными впечатлениями: как почти все путешествие в Исландии шли дожди, как приходилось ждать рассеивания тумана, чтобы посмотреть на суровые пейзажи.

На Ночь географии можно попасть по стандартному билету в музей. 0+.