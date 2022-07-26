На фестивале «Наш mural» в городах Челябинской области откроют арт‑лаборатории

Горожане изучат GPS‑art, наивное искусство, NFT и выступят в роли художников

В Челябинске пройдет фестиваль уличного искусства «Наш mural». В разных городах области не только нарисуют гигантские граффити, но и откроют арт-резиденции, где расскажут о разных направлениях современного искусства.



В каждом городе представят какое-то одно направление. Например, в Трехгорном лаборатория займется исследованием GPS-art. Художники изучают карту, придумывают маршрут и, гуляя по городу, с помощью GPS рисуют то, что задумали. По итогу работы резиденции в Трехгорном, участники представят арт-маршрут, наполненный объектами современного искусства.

Еще один город-участник — Аша, там рассмотрят наивное искусство. Горожане создадут картины этого направления, а потом устроят выставку.

В Челябинске откроют NFT-лабораторию. Куратор резиденции Андрей Аверин простыми словами расскажет, что такое блокчейн, какие есть цифровые галереи и как использовать NFT-метки, благодаря которым произведение принадлежит конкретному человеку в виртуальном мире.

В арт-резиденции может записаться любой человек. Встречи пройдут в течение августа и сентября. В этом году «Наш mural» организуют в Челябинске, Снежинске, Верхнем Уфалее, Еткуле, Долгодеревенском, Аше, селе Миасском, Кунашаке, Еманжелинске, Трехгорном, Локомотивном и в Нагайбакском районе.

Напомним, что в прошлом году в рамках фестиваля «Наш mural» художники со всей страны украсили фасады домов региона гигантскими граффити. В этом году новые муралы также появятся, сейчас в соцсетях фестиваля идет отбор художников.